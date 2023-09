Alcohólicos Anónimos cumple 56 años en la ciudad como modelo para superar adicciones

Un llamamiento a la esperanza. Con esta vocación se celebró ayer la reunión anual de Alcohólicos anónimos que este año cumple 56 años acompañando en Avilés y comarca a quienes sufren esta adicción.

El acto celebrado en la sala de exposiciones del Palacio de Valdecarzana, fue un espacio de encuentro abierto a todos en el que la reflexión y el espíritu de superación fueron la nota predominante, lejos de prejuicios y desprovisto de cualquier tipo de superioridad moral. Solo testimonios que son ejemplo de lucha y constancia. "Todo cambió cuando me dijeron que no era mala persona, solo estaba enfermo". Es el testimonio de J, uno de los invitados a la charla y que ha encontrado en Alcohólicos anónimos una oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con su entorno. Familia y amigos que se convirtieron en víctimas de una dicción que en su caso empezó con solo 12 años.

"Todo comenzó de chavalete, cuando a unos amigos y a mí se nos ocurrió ir por todos los bares del pueblo tomando un vaso de vino. Acabó siendo una costumbre y al principio nos reíamos recordando esa anécdota. El problema vino después, cuando no quedó en una gracia sino que se convirtió en una constante", rememoró. La situación empeoró al conseguir su primer trabajo, donde los "momentos de perdición total" se repetían con frecuencia. Innumerables intentos fallidos llegando al ultimátum de su mujer lo llevaron a recurrir a Alcohólicos Anónimos. Esa primera llamada que no dio sus frutos. "Me atendieron, me informaron, pero llamé borracho y cuando se me pasó la borrachera dije: pero si yo no soy alcohólico", cuenta. Fue tras una reprimenda cuando llegó el cambio. "Tras la primera entrevista empezaron a cambiar las cosas. Me dijeron que no era un degenerado sino un enfermo. Eso me cambió mucho porque yo me veía como un monstruo", indica J.

Cambiar la percepción de uno mismo es uno de los pasos en los que la asociación acompaña a quienes recurren a ellos. El programa que comenzó en 1935 en Estados Unidos y hoy ayuda a que cada año se recuperen 2,5 millones de personas en los 100.000 grupos presentes en 187 países. En el caso de España, existen 619 grupos repartidos en 24 áreas, 28 de ellos ubicados en el Principado de Asturias.

"Aquí no se juzga a nadie. Todo el que viene se le ayuda, se le escucha y se le acompaña. Lo que queremos transmitir es esperanza, que de esto se sale", añade J.F. representante de Alcohólicos Anónimos en Avilés. La organización que sustenta su actividad en tres pilares: unidad, servicio y recuperación, y sigue a rajatabla el principio de prohibido prohibir. "En función de lo que aprecies tu propia vida, puedes ir o no a las reuniones. Lo malo del alcoholismo es que es para toda la vida, solo que sí quieres y pides ayuda se puede detener", indica J.F. quien asegura que la línea entre el bebedor social del que se reconoce alcohólico es muy fina.

A pesar de que el camino está lleno de obstáculos, frustraciones, subidas y bajadas conseguir llegar a la meta compensa. "Desde que entré en el programa es una bendición. Me levanto y me acuesto en paz. Ahora lo que me queda es seguir luchando y ayudar a otros", narró otro de los asistentes a una reunión que buscaba tender una mano a quien lo necesitara en este momento, para perder el miedo a la recaída y estar dispuesto a pedir ayuda.

Ese programa, cuyo funcionamiento interno se basa en 12 principios llamados tradiciones, es un compendio de la experiencia colectiva de los errores y aciertos de los primeros grupos. "En esencia, en un grupo de Alcohólicos Anónimos el bienestar común tiene preferencia, solo existe la conciencia de grupo como autoridad y el único requisito para ser miembro es querer dejar de beber", recalca J.F.

Familias y miembros de la organización intercambiaron a el encuentro anual del que se sienten orgullosos que no hay estigma sino reconocimiento y apoyo. "Siempre que llega alguien en busca de ayuda ofrecemos una puerta abierta y una mano tendida", cuenta J.F.