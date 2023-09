Natalio desatasca al Avilés

El Avilés sumó su primera victoria de la temporada y lo hizo, como el año pasado, en los Anexos del José Zorrilla. Una coincidencia que el club blanquiazul espera que traiga tan buenos resultados como sucedió en la campaña anterior.

Los de Emilio Cañedo lograron imponerse gracias a un gol de penalti en el minuto 82 después de un encuentro disputado y muy igualado en el que locales y visitantes dispusieron de varias ocasiones claras para haber decantado la balanza a su favor antes. Después, con la expulsión de Davo Fernández en el 85, el Avilés cerró filas y el partido no tuvo mas historia.

Ya desde el pitido inicial la igualdad marcó el devenir del encuentro, con dos equipos que querían tener el balón y tocarlo, con continuas idas y venidas de un área a otra. Sin embargo, las cosas parecían complicarse pronto para el Avilés cuando en el minuto 10 Edu Cortina se lesionaba en una falta en la medular. Trató de aguantar, pero en el 15 tuvo que abandonar el terreno de juego. Cañedo dio entonces entrada a Natalio. Un cambio que llevo consigo una modificación táctica. Así, Mecerreyes retrasaba su posición al lugar que estaba ocupando Edu Cortina y Natalio se colocaba en la media punta. Y lo que pudo ser un hándicap para los asturianos acabó dándoles el triunfo, ya que Natalio no solo fue uno de los hombres más activos de los visitantes, sino que incluso acabó convirtiendo el penalti que significaba el 1-2.

Antes de eso, sin embargo, hubo de todo: se adelantó el Real Avilés en el minuto 18 por mediación de Claudio Medina, y luego Salazar y Pozo pudieron empatar antes de la media hora, y en el 31 los dos volvían a protagonizar una buena jugada que dejaba a Salazar solo delante de la portería asturiana, aunque no llegaba al centro de Pozo por milímetros.

A partir de ahí llegaron las ocasiones del Real Avilés, primero en un saque de falta a cargo de Jorge desde la frontal del área que salió alto, y luego, en el 34, en un gol anulado por fuera de juego a Alorda, que tras recibir en el segundo palo en un centro desde la izquierda y sin ángulo, muy cerca de la línea de fondo, marcó, aunque el colegiado no dio por bueno el gol en una jugada muy dudosa. Y del posible 0-2 se pasó al 1-1 en el 39, en un remate de Salazar después de varios rechaces.

Todavía hubo tiempo para dos nuevas ocasiones de los asturianos, dos remates de Claudio Medina que no encontraron puerta, como tampoco lo hizo en el 52, tras una buena jugada entre Jorge y Natalio, o como falló Alorda en el 53, enviando el balón al palo.

Locales y visitantes continuaban buscando la puerta contraria en el inicio de la segunda mitad, y aunque el desgaste físico se dejaba notar y la velocidad bajaba enteros, el Valladolid pudo adelantarse por mediación de Parente justo antes de que, en el minuto 7, llegase la más clara de los asturianos en un tiro cruzado de Isma Cerro que dio en la cara interior del poste y se fue fuera. Tampoco Davo consiguió marcar en el rechace.

El Avilés parecía tener un punto más de ímpetu que su rival, jugando con mucho criterio y parando bien al Valladolid Promesas, mientras que salía bien al ataque, triangulando y generando espacios. Y así, en el 82, Natalio provocaba el penalti de la defensa local cuando se iba completamente solo. No tembló el jugador del Avilés, que ejecutaba la pena máxima a la perfección y colocaba el 1-2.

Con el marcador a favor, los asturianos veían cómo el colegiado expulsaba a Davo Fernández apenas tres minutos mas tarde y optaban por cerrar filas en defensa, dejando sin opciones a un Valladolid Promesas con ganas, pero sin fuerzas ni ideas ya para imponerse a la zaga rival.