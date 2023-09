Seminario sobre el acceso a rentas como el ingreso ingreso mínimo vital

La organización EAPN-AS (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias), una organización que aglutina a más de 40 organizaciones sociales que trabaja de manera solidaria en la región, con el objetivo fomentar la inclusión social, combatiendo los procesos de exclusión social y pobreza, a través de la participación, el empoderamiento y la interlocución, celebrará uno de sus seminarios el próximo 5 de octubre en el Centro Niemeyer, en Avilés.

La cita, orientada a resolver dudas sobre el acceso a rentas mínimas como el ingreso mínimo vital, lleva por título "Luces y sombras de los Sistemas de Rentas Mínimas desde la mirada social del tercer sector",

Desde el pasado año, EAPN-AS participa en el proyecto "Ingreso Mínimo Vital – Non Take Up", que busca identificar las barreras existentes para el reconocimiento de esta renta, además de movilizar, asesorar y acompañar a las personas destinatarias para que obtengan dicha prestación.

En el marco de su reunión en Avilés, analizarán las dificultades de acceso al IMV por parte de sus potenciales perceptores, las conclusiones de la investigación al respecto realizada para identificar las barreras de porqué las personas que necesitan el ingreso mínimo vital no lo están obteniendo así como las recomendaciones para una mejor implementación del ingreso.

Investigación

Los equipos del proyecto sobre el IMV han diseñado un proceso de investigación y de intervención (outreach) en zonas de alta incidencia de pobreza severa distribuidos por todo el país.

Con esta iniciativa, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-España) continua con su compromiso y trabajo para que el ingreso mínimo vital llegue de manera ágil a las personas que lo necesitan, sabiendo que disponer de un ingreso digno es un derecho fundamental para la vida y es un requisito para que las personas puedan participar y contribuir a la sociedad en la que viven.