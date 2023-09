«Ahora, en el teatro, con el público delante, nos vamos a jugar el todo y nada»

Mikecrack en realidad se llama Miguel Bernal (Madrid, 1993), pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuenta con 43 millones de seguidores en Youtube: es un «influencer», el más importante del mundo en castellano. Más que «El Rubius». Una de sus canciones ha cosechado 116 millones de reproducciones. Ha vendido tres millones de libros.Y ahora quiere meterse en el mundo del espectáculo: es uno de los productores de «Mike y la superarma secreta», que está programada en el Centro Niemeyer el próximo día 8 de octubre en dos funciones (17.00 y 19.30 horas). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–No sabía si me tenía que dirigir a usted como Miguel, Mike o Mikecrack.

–Miguel lo soy en casa, con la familia. Para mis amigos, soy Mike.

–Pues le llamaré Mike.

–Le escucho.

–¿Cómo se levanta uno de la cama todos los días sabiendo que tiene 43 millones de seguidores?

–No los noto: soy un tipo tranquilo. No vivo rodeado de gente. Llega un momento en que cuando la cifra supera una determinada cantidad, dejas de pensar en ella.

–¿Y alcanzar esa cifra siempre fue un sueño?

–No sé si era un sueño sueño. Cuando me metí en Youtube mi objetivo era conseguir el mayor número de seguidores posible, pero nunca pensé que iba a ser el mayor de todos. En todo caso, es algo que ilusiona.

–¿Cómo supo dónde tenía que estaba su público?

–Cuando me metí en esto lo que quería hacer era los vídeos que a mí me hubiera gustado ver: me ponía a mí mismo de «target». Poco a poco empiezas a ver cómo interactúan contigo, cómo te mandan dibujos, cómo te escriben mensajes... y así mi público principal cambia al infantil. Haces una canción de broma, la cuelgas y ves cuánto gusta y piensas: que era de broma. Y como estás así, haces la siguiente.

–De «Chocolate con almendras» ha cosechado 116 millones de visualizaciones, una verdadera barbaridad.

–Una burrada, pero todo es realitivo. Cuando llegas a los 100 suscriptores piensas que interesas a mucha gente. Cuando alcanzas los 10.000 ya sólo piensas en que es un número.

–¿Cómo se organiza el día a día?

–Soy un poco de terminar lo que tenía que haber estado acabado ayer. Me meto en la habitación, me grabo, ayudas a los compañeros, terminas, se lo das a los editores... Y esto si sólo son videojuegos, si hablamos de animación, todo se complica.

–¿Cuánta gente trabaja con usted?

–Somos veinte personas, pero no todas a jornada completa: sólo cuatro o cinco.

–Ha producido dos temporadas de «Las perrerías de Mike». Imagino que habrá una tercera.

–Sucede que estos proyectos relevantes no son rentables: los que son rentables son los de videojuegos: te grabas y ya está. Lo que te da la serie es apoyo del público. Como pasa con la obra de teatro que llevamos a Avilés.

–Vamos a tratar el tema, pero antes quería hablar de los 3 millones de libros vendidos.

–Vimos que otros «influencers» sacaban libros y se convertían en «bestsellers» y esto es así porque quien te conoce de los vídeos quiere profundizar con los libros. Nuestra saga ha sido la más vendida con diferencia: a los fans les gusta tener los libros.

–Vamos a lo del teatro. Diversifica ahora y se mete en los teatros.

–Empezamos el próximo día 1. Estamos muy nerviosos: es un espectáculo completamente nuevo, con el público delante: eso es más peligrosos. Si un vídeo que cuelgas no funciona, no pasa nada. En el teatro, con el público delante, nos vamos a jugar el todo o nada.

–¿Cómo fue lo de meterse en la producción?

–Queríamos hacer una película, empezamos a buscar distribuidoras, no nos garantizaban el estreno. pero conocimos a una distribuidora que quiso probar con nosotros. Otros habían hecho conciertos.

–Pero no sale.

–No, prefiero que la gente disfrute de la historia que he escrito.