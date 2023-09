La última clase deJesús Jiménez en el IES Número 5: "No estoy contento pero sí feliz, me voy con la cabeza alta"

Jesús Vicente Jiménez dará su última lección de Informática mañana viernes. Será en el IES Número 5, el centro en el que ha trabajado los últimos dieciocho años de su carrera. Ahora se jubila. "La docencia, mis alumnos y mi mujer (María González) son mi vida. Me voy y no estoy contento pero sí feliz, con la cabeza alta y con los deberes hechos", defiende el docente de la rama de Formación Profesional que a finales de los años ochenta dejó su trabajo de tres años en una asesoría, se presentó a una oposición y consiguió plaza a la primera, todo tras haber finalizado una FP de grado superior.

Antes de su etapa de profesor, confirma que estaba "preocupado" por su nueva etapa profesional "por la responsabilidad" que supone impartir una materia educativa. "Con el tiempo, entre los alumnos y los compañeros construyeron el Jesús que ahora soy", afirma el docente, que defiende la escucha activa con los alumnos y la importancia de darles "charlas motivacionales" porque, entre otras razones, "son el futuro". Como profesor de la rama de FP, Gómez ha tenido contacto también con empresas, donde su alumnado realiza sus prácticas profesionales. Eso le ha permitido estrechar lazos con compañías del sector. "Hay empresarios que se han convertido en amigos después de tantos años de los chavales haciendo prácticas", señala. El profesor de Informática del IES Número 5 confirma que hasta la fecha ha hecho "un seguimiento profundo" de la formación en centros de trabajo. "Lo que no permito es que las empresas busquen mano de obra barata", remarca.

En sus clases, se define como un docente "exigente" pero a la vez cercano y conciliador capaz de estrechar lazos no solo con sus alumnos sino también no perder la relación con sus antiguos pupilos, con los que se envía correos electrónicos y mensajes. Además, no duda en enviarles postales en Navidad, atiende sus dudas, resuelve las que puede y en no pocas emociones se emociona con el cariño que le muestran. "Un alumno me dijo una vez que era su padre laboral", comenta con ojos emocionados.

Ahora encara su nueva etapa vital con tranquilidad. "Lo primero será descansar y replantear qué quiero hacer. De momento, el lunes iré a cortarme el pelo por la mañana y el martes, iré a lavar el coche y seguiré haciendo deporte como lo llevo haciendo los últimos veinte años", apunta. Lo de hacer grandes viajes no entra entre sus planes porque no se siente cómodo desplazándose en avión aunque, eso sí, no descarta pasar unas vacaciones en la costa portuguesa "con calma" acompañado de su mujer, que todavía sigue en activo.

"Voy a venir al centro de vez en cuando, y voy a ir a despedirme a los tres centros en los que trabajé (Pravia, Villaviciosa y el Número 5), estaré aquí para lo que me necesiten mis compañeros", relató Jesús Vicente, que ya en junio se despidió de las empresas en las que sus alumnos hacen prácticas.