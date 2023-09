Mecerreyes: "Jugar un derbi siempre es especial, estoy muy motivado"

Mecerreyes está siendo uno de los nombres propios de las últimas semanas en el Avilés. El centrocampista, primer fichaje del mercado invernal blanquiazul, ha conseguido recuperarse al 100% de los problemas físicos que tuvo durante el verano y ahora goza de la confianza de su entrenador, Emilio Cañedo. Durante los tres encuentros que ha partido como titular, el avilesino ha tenido que rotar entre el puesto del 8 y del 6 por culpa de la lesión de Cortina y, si durante estos días no hay novedad, todo apunta que será el pivote en el gran derbi de este domingo ante el Langreo. "No lo voy a esconder, es un encuentro especial. Más para mí, que soy asturiano y sé lo que son estos partidos. Va a ser mi primer derbi y estoy muy motivado", reconoce.

"La posición en la que tenga que jugar no es algo que me preocupe mucho, porque, aunque hay sus diferencias, he jugado en los dos roles", explica Mecerreyes, muy contento tras completar su proceso de recuperación. "Contra el Racing Villalbés me faltó un poco de oxígeno, pero con las semanas de trabajo cada vez me estoy viendo mejor", explica el centrocampista. En tierras gallegas tuvo que sustituir al lesionado Cortina, compañero con el que compartió once tanto contra la Gimnástica como contra el Valladolid B, aunque en Pucela tuvo que volver a la zona del 6 tras una nueva lesión del ovetense. "El cambio lo puedo hacer rápido, no necesito un proceso de adaptación", señala el avilesino, que no hace ascos a jugar en ninguno de los dos puestos. "Depende del partido me gusta más jugar en un sitio u otro. Cuando hay que defender y pelear balones, prefiero estar un poco más atrás achicando balones, pero en encuentros en los que seamos protagonistas como volante disfrutas más", confiesa.

Aunque Mecerreyes tiene muchas papeletas para salir inicio ante el Langreo el próximo domingo, el centrocampista del Avilés prefiere no mojarse. "Hay varias opciones en plantilla, el que salga seguro que va a estar preparado", indica el futbolista, que espera que Cortina se recupere lo antes posible para aumentar la competencia dentro de la medular. Eso sí, no esconde la ilusión que le hace jugar un derbi Avilés-Langreo. "Tengo muchas ganas, la verdad. Va a ser mi primer derbi y aunque he visto otros desde la grada, tiene que ser muy guapo vivir el ambiente desde el césped", apunta el blanquiazul, que contará con muchos amigos y familiares en el campo animándole. "La gente que viene de fuera igual no sabe la importancia que tiene un Avilés-Langreo, pero los que somos de aquí sabemos que saltan chispas", afirma Mecerreyes, que espera ver las gradas del Suárez Puerta a rebosar para uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Además, el avilesino cuenta con varios amigos en el lado azulgrana, lo que le da un toque más de picante al partido. "Joselu Guerra es amigo mío, están también Rabanillo, Ordóñez… Hoy por la tarde (por ayer) les escribiré para ir picándonos un poco", bromea el blanquiazul. Aún no ha tenido tiempo para ver al Langreo en persona, pero Mecerreyes cree que los de la Cuenca "vendrán a hacer su partido". "En su último partido fuera encajaron seis goles, por lo que creo que se van a proteger, van a estar bien colocados para esperar nuestros errores y salir a la contra", analiza el ex del Sporting, que confía en la motivación que puede dar la primera victoria de la temporada para salir a por los langreanos. "Esperemos conseguir el siguiente triunfo consecutivo y la primera en casa, que en un derbi siempre presta más", sentencia el centrocampista, concienciado en conseguir una dinámica positiva que guíe al Avilés a los puestos que le pertenecen.