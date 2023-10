Las entidades sociales, guardianes de la asistencia a colectivos desfavorecidos

El gobierno de Avilés cumple sus primeros cien días de mandato, los cuales han estado marcados por la coincidencia con el verano, que ha provocado un retraso a la hora de iniciar los encuentros con las entidades sociales de la villa. Sin embargo, algunas de ellas ya han mostrado su predisposición a reunirse con el Ayuntamiento para tratar todos aquellos temas relacionados con sus campos orientados a mejorar las condiciones de la sociedad residente en la comarca de la villa.

La delegación avilesina de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una de las entidades que recientemente ha podido reunirse con el Consistorio para abordar los desafíos más inmediatos que tienen marcados en el calendario. "Hemos tratado tres temas, el primero de ellos la carrera que precisamente se celebrará este domingo y para la que el Ayuntamiento se ha volcado en apoyarnos", comentó Carmen Fernández, portavoz local de la asociación, quien confirmó la asistencia de representantes del gobierno local.

Además, la agrupación de lucha contra el cáncer también pudo comentar otros dos temas, uno de ellos también de carácter cultural, como es la celebración de una obra de teatro. "Queremos inaugurar una obra teatral, la cual estamos preparando con pacientes y voluntarios, y el Ayuntamiento nos ha abierto sus puertas, cediéndonos la Casa de la Cultura para su celebración", explicó Fernández, quien aseguró que desde el Consistorio se está "ayudando mucho" para promocionar las actividades. Por último, también se recuperó un viejo anhelo de la entidad, como es la de los espacios libres de humo, que se comenzaron a tratar en la anterior legislatura.

Por su parte, la Fraternidad de Francisco, con sede en la calle Ruiz Gómez, aún no ha podido reunirse con el Ayuntamiento, porque "no nos han convocado ni hemos solicitado un encuentro", explicó Agustín Albuerne, si bien aseguró que tienen "total disponibilidad para dialogar y colaborar mutuamente". La Fraternidad atiende, de media, a 180 personas que acuden de forma diaria al comedor social, además de unas 20 familias, con menores a su cargo, que acuden cada 10 o 15 días, según su vulnerabilidad, a por un lote de alimentación. "Identificamos muchas necesidades en el entorno, pero consideramos muy importante la vulnerabilidad de la infancia". Albuerne señaló también a las personas que por razón de empadronamiento o situación administrativa "apenas tienen acceso a la sanidad". "Pueden acudir a una urgencia, pero no tienen derecho a medicinas. A nosotros acude una mujer, recién llegada y embarazada, que no cuenta con seguimiento ginecológico", explicó Albuerne.

La última entidad con la que ha podido contactar este periódico ha sido con la Asociación Rey Pelayo, de apoyo a personas con discapacidad intelectual, que tampoco ha podido reunirse con el Ayuntamiento, pese haber estado emplazados a un encuentro con la alcaldesa Monteserín, que se aplazó por razones de agenda. Alejandro Alonso confirmó en representación de la entidad que en estos meses, y también los próximos, estarán atentos y pendientes de los trámites referidos a las nuevas instalaciones que se levantarán en la parcela que el Ayuntamiento ha cedido en La Grandiella, y que ampliará el espacio de trabajo a los usuarios de a entidad.