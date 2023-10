El Instituto Menéndez Pidal mete en una app a toda su comunidad educativa

Baye Sarr, Joana Martínez y Daniella Suárez son tres activos alumnos de ESO del Instituto Menéndez Pidal que, junto a sus compañeros, docentes y familiares, han participado en la creación de una aplicación móvil para intentar mejorar la calidad educativa del centro. No solo eso. Esa app tiene varios objetivos: impulsar la comunicación entre las tres patas de la comunidad educativa (docentes, familias y alumnos), prevenir el abandono escolar y favorecer la salud psicoemocional de los chavales, como explicó ayer la representante de Ayuda en Acción en Asturias, Elena Rúa, durante la presentación del proyecto.

Elena González, directora del Menéndez Pidal, enfatizó que este programa piloto "implicará aún más a las familias en la vida del centro". La aplicación cuenta además con un buzón anónimo para expresar emociones. Como las que en su día experimentaron Sarr y Martínez, inquietos por "encajar" con nuevos compañeros de clase. "Estábamos nerviosos", explicaron.

Para crear la aplicación fue necesario un trabajo previo de escucha activa con padres, alumnado y docentes y también con los centros de Primaria de referencia del IES. La aplicación móvil del proyecto de innovación social y educativa denominado "Menéndez L@b" se detiene además en otros aspectos, como el ocio en el entorno, la gestión académica y un canal de gestión de las incidencias de convivencia, además de los apartados antes mencionados orientados al estado psicoemocional del alumnado.

Javier Romera, creador de la aplicación, detalló que en la parte técnica contó con la colaboración de cinco personas, dos diseñadores y tres ingenieros. "No es solo una app, es un proyecto que responde a un proceso formativo, y actualmente ya ha sido descargada 200 veces", señaló, no sin antes agradecer el esfuerzo a los chavales, que llenaron la sala de conferencias del centro de estudios universitarios de La Ferrería para ver in situ el proyecto que ellos crearon.

La aplicación "intuitiva y para luchar contra la brecha digital" nace como un proyecto piloto y, una vez comprobado su funcionamiento, esperan que el plan pueda ser extensible a otros centros. Este proyecto ha sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Bienestar Social financiada a su vez con los fondos europeos Next Generation.