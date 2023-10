Monteserín, tras la polémica de la selección: "Esos vejestorios deben dar un paso atrás"

"La violencia machista es la única en la que se culpa a la víctima". Paula Marín, psicóloga avilesina especializada en violencia machista, fue la primera de las ponentes del III Campus Feminista de Avilés, que dio comienzo ayer en la Factoría Cultural y a la que asistieron 90 personas, el doble de las que el Ayuntamiento había planteado en un principio pero que, tras el aluvión de solicitudes de asistencia, se vio obligado a aumentar las plazas y cambiar de sede, que en primera instancia se iba a desarrollar en la Casa de las Mujeres.

Marín, que cuenta con más de 100.000 seguidores en Facebook y 14.000 en Instagram, llegó al campus con la idea clara de exponer las actitudes machistas, normalizadas y aceptadas socialmente y sobre las que se han formado "todas las mujeres". "El caso de Jenni Hermoso no es sólo un pico, es todo lo que va detrás, es que un tío pueda coger a una mujer, besarla ala fuerza y que la gente lo minimice", expresó la psicóloga, que afirmó que, pese a que la mayoría de las solicitudes de consulta que recibe no tienen como motivo la violencia machista, pero que "tras rascar un poco" aparece una historia de violencia "muchas veces no reconocida".

La psicóloga, que habló en su ponencia "El trauma del patriarcado: violencias machistas vividas en la invisibilidad" también afirmó que "se está avanzando mucho", razón por la que se han comenzando a visibilizar casos de denuncias de violencia machista. Sin embargo, según Marín, cuanto más se avanza "la otra parte reacciona con más crudeza y dureza", además de señalar a la juventud, un sector poblacional en el que estaría aumentando la percepción de que la violencia machista "no existe".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, estuvo presente en el acto de inauguración del campus acompañada de María Jesús Álvarez, en el que fue su primer acto público como directora de Igualdad del Principado y tras presidir la comisión de violencia de género en el Senado. La regidora, que recordó los avances experimentados en materia feminista desde la cumbre de Pekín en 1995, recalcó que existen "reductos resistentes contra los cambios", en referencia a los hechos sucedidos en la Real Federación Española de Fútbol. "Todos esos vejestorios machistas que las rodea debe dar un paso atrás para que lleguen personas que trabajen por la igualdad", declaró la alcaldesa.

Carla Galeote, licenciada en Derecho, activista y comunicadora, en su ponencia "El acoso en las redes", expuso que "actualmente existen tres causas por las que crecen las agresiones sexuales en menores: casa, porno y redes sociales". Además presentó su nuevo libro "Hablemos de feminismos".

La primera jornada del fin de semana mostró el éxito generado en las dos ediciones anteriores. El primero, celebrado en 2021, reunió a 20 mujeres, una cifra que se elevó a más del doble en 2022, con 50 participantes. Este año, las 45 plazas ofertadas en un principio fueron dobladas hasta las 90 inscripciones, ya que las solicitudes cubrieron las plazas en las primeras horas de apertura de listas.

Hoy, la segunda jornada del Campus da comienzo a las diez de la mañana, con María Rodríguez, sexóloga y doctora en Género y Diversidad. A las 11.45 horas llegará el turno de Sonia Sánchez, experta en comunicación y marketing. A las 17.00 horas hablará la deportista y especialista en autodefensa para mujeres Loida Pérez Hoyos. Seguidamente, la doctora en psicología Laura Redondo a las 18.30 y, a las 20.00 horas, Laura Torres y Raquel Díaz actuarán en el interior de la Factoría Cultural.