El edil del PP Pablo E. Menéndez instó al gobierno a ser "cuidadoso" con los plazos de las actuaciones y más aún con la reforma integral del colegio Marcelo Gago. "Las obras deberían haberse ejecutado antes de empezar el curso", indica el concejal, refiriéndose a la retirada del fibrocemento de la cubierta del centro ya que contiene amianto. "Las consecuencias de la retirada del amianto en un edificio con niños es especialmente sensible dado el desarrollo de sus vías respiratorias", señaló el concejal popular, quien observa dificultades para cumplir los diez meses de obra "cuando ya se han perdido dos". Esa actuación está financiada con fondos europeos.

El gobierno, continúa Menéndez, se escuda en que la retirada del amianto será ejecutada a partir de ahora en períodos no lectivos siendo los sábados. "Períodos no lectivos son Navidad, verano, Semana Santa y la Semana blanca, no los sábados", señaló el edil, que criticó además que el gobierno le trasladara "que las lluvias" fueron la razón del retraso cuando "la autorización para la gestión de residuos se consiguió a finales de agosto".

"El interés del PP de Avilés es garantizar el cumplimiento de los plazos y la adecuada gestión de los fondos obtenidos como subvención, así como el bienestar de los usuarios del centro y sus familias, en las obras de rehabilitación del colegio público Marcelo Gago", remató el edil popular, que estará vigilante ante el desarrollo de esta obra que tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros.