"Hay que negociar para sacar adelante un proyecto estable con el Real Avilés"

Sara Retuerto (Avilés, 1987) es la portavoz de Cambia Avilés (confluencia de Podemos e IU) y vicealcaldesa en el Ayuntamiento avilesino tras el acuerdo de gobierno con el PSOE tras las elecciones del pasado 28 de mayo. De talante conciliador, se muestra optimista de cara al futuro de la ciudad, y destaca las buenas relaciones y coordinación que existe en el ejecutivo local.

–¿Cuál es su balance de los primeros cien días de gobierno?

–Cambia Avilés y el Partido Socialista hacemos un balance positivo. Somos dos fuerzas políticas progresistas que nos unimos en esta nueva experiencia de gobernar juntos, que están encajando y que tienen hay una relación positiva y cordial, lo que hace que se trabaje mucho mejor. Estos meses han sido de adaptación, sobre todo para nosotras, que nunca habíamos estado en el gobierno y tenemos que conocer más a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento, a las personas, y sacar adelante buenos proyectos, como Baterías, con los derribos de estos días. Nos hubiera gustado mantener algún elemento más que el gasómetro, pero lo importante es que esos terrenos se utilicen para lo que queremos: crear empleo de calidad y fijar población en Avilés.

–Usted habla permanentemente de coordinación y de proyectos de gobierno, pero el PSOE tiene la mayoría. ¿Temen que al acabar este mandato Cambia Avilés acabe fagocitado?

–Cuando se hizo el acuerdo de gobierno ya se dijo que sería transversal. Por ejemplo, las áreas de festejos, cultura y turismo no podrían trabajar de manera independiente. Lo mismo ocurre con servicios sociales, ciudad saludable y mayores, o con Urbanismo. Trabajar de manera coordinada y transversal es muy positivo. Ahora bien, con este inicio de curso escolar, ya más asentados, podremos desarrollar proyectos en nuestras áreas y nuestra voz de cambio, reivindicativa y pegada a pie de calle va a estar ahí. Otra cuestión es que hay proyectos de ciudad en los que las dos fuerzas políticas estamos coordinadas, y es un buen síntoma de cara a la ciudadanía, que quiere un gobierno estable que saca proyectos adelante, y no la confrontación, que no favorece a nadie. De hecho, perjudica.

–La primera prueba de fuego son los presupuestos.

–Ya estamos manteniendo reuniones. Cada área peleará por su presupuesto, porque es la herramienta que te permite llevar a cabo los proyectos y además están las políticas de nuestro programa, que están plasmadas en el acuerdo de gobierno. Por eso es importante un gobierno estable, cohesionado y coordinado entre áreas, porque permite sacar adelante proyectos de gobierno para la ciudad, y se tiene que notar que Cambia Avilés y sus políticas están ahí.

–Ya se anuncia una subida de tasas y precios públicos.

–Se están analizando las cuentas con los servicios técnicos. Como gestores, nuestra obligación es mantener las cuentas del Ayuntamiento a salvo. Venimos de tiempos convulsos, con subidas de precios y todos tenemos contratos que hay que cumplir. Lo que queremos es que las decisiones que se adopten sean los menos gravosas posible para los ciudadanos.

–La oposición ya ha reaccionado en contra.

–La derecha se niega aquí a realizar subidas, y hace lo contrario en Oviedo y en Gijón donde lo primero que anunciaron fue que encarecían a tasa de basuras. Su coherencia es nula.

–Es la concejala de festejos. San Agustín le pilló sin tiempo a nada, pero ¿qué tiene pensado para el futuro?

–El modelo de fiestas de Cambia Avilés es participativo. Es básico contar con la opinión de los agentes de influencia en esta ciudad: los hosteleros, los comerciantes, las asociaciones... y la idea es planificar con antelación y entre todos diseñar unas buenas fiestas para la ciudad y que sean un motor económico. Nos vamos a dejar la piel en ello.

–Fijar población se ha convertido casi en un mantra. ¿Cómo piensan hacerlo?

–Lo principal es el empleo. Por eso los terrenos de Baterías son fundamentales. Somos una ciudad industrial, es nuestra esencia, y tenemos que poner ahí todas las fuerzas para conseguir esa atracción de empresas, coordinadas con todos los agentes sociales y económicos. Otra fuente de riqueza es el turismo, que debe ser sostenible, y el comercio y la hostelería, que tienen que ir de la mano. También tenemos oportunidades con el deporte en el sentido de motor económico, porque nos puede asegurar ingresos. Tenemos que hacer la ciudad más atractiva, con más equipamientos, y con vivienda a precios asequibles. Un ciudad para que quien trabaje aquí se quede a vivir aquí.

–Dice que el deporte también es una oportunidad como motor económico. ¿Cómo se contempla al Real Avilés?, porque Manuel Campa dijo que o paga la deuda, o no se renueva la concesión, y la reforma del estadio depende de ello.

–Para Cambia Avilés el deporte es un generador de economía y la industria del fútbol es fundamental. Estamos de acuerdo en que con el Avilés, desde que llegó su actual presidente, Diego Baeza, hay un proyecto ilusionante en la ciudad; cada vez hay más socios, cada vez más nenos y nenas con la camiseta del equipo... Hay que trabajar de manera coordinada y hablar, hablar y hablar con Baeza para sacar adelante un proyecto que sea estable, que permanezca en el tiempo y que sea bueno para la ciudad. La relación con él es cordial, es fluida, y en eso vamos a estar Cambia Avilés para ir trabajando en este proyecto. En las próximas semanas habrá un encuentro en esta dirección. Yo soy positiva y estoy muy ilusionada con el Real Avilés.

–Bien, pero el portavoz socialista fue contundente y puso fecha: el 31 de diciembre.

–Hay muchas maneras de trabajar, no hay por qué llegar al último día. El Real Avilés es una sociedad deportiva que adquirió una deuda que ha ido abonando, y se puede llegar a acuerdos. Se trata de hablar, de negociar y de trabajar coordinados. Vamos a ver la situación administrativa, porque el Ayuntamiento lógicamente tiene que ser cauteloso y cumplir la legalidad, pero hay que ver qué plantea el club y buscar soluciones que beneficien a todos. De verdad que en ese sentido soy optimista y creo que el acuerdo será posible.

–Del deporte a la cultura. ¿Qué planes tienen para el Niemeyer?

–Para las primeras medidas tomadas ya con el nuevo gobierno de Asturias, la Alcaldesa tuvo un primer encuentro con el presidente Barbón, en el que planteó los proyectos que son fundamentales para Avilés, y entre ellos el Niemeyer. Hay compromiso del gobierno local de que tiene que ser motor económico y cultural y debe cumplir el objetivo para el que fue creado. Para eso hay dos cuestiones fundamentales: el presupuesto, que ya se ha pagado la deuda y debe aumentar, y tiene que haber cambios, sobre todo en la visión.

–Vivienda. El precio del alquiler está por las nubes. ¿Qué iniciativas o soluciones propone Cambia Avilés?

–Lo fundamental es potenciar muchísimo el plan "Avilés Alquila", que tiene mucho potencial porque es muy bueno para el inquilino y para dar seguridad al propietario. El Ayuntamiento hace de intermediario y colabora aportando recursos para conseguir que salga más vivienda al mercado y en todos los barrios, para que todo el mundo pueda optar a ello. Por cierto, Vox critica que el precio máximo son 450 euros. Debería informarse antes de hablar, porque ese límite depende de dónde esté ubicada la vivienda. En El Quirinal son 500. Hay que aprovechar los fondos europeos para la rehabilitación en los barrios, donde se podrán instalar jóvenes y revitalizarlos. en el caso de las antiguas viviendas de los maestros en La Luz, que pronto saldrán las bases para que la juventud pueda ir a vivir allí. Eso será muy positivo, porque generará comercio, vida, y hará que se mueva la economía.

–Avilés se está poniendo de moda. ¿Puede ocurrir como en otros sitios, que los vecinos se sientan perjudicados al encarecerse todo mucho más, también la vivienda?

–Nuestra diferencia con otras zonas de España es que allí el turismo creció poco a poco, y aquí lo está haciendo de repente. Tenemos que adelantarnos para que no nos genere problemas en la vivienda y los precios de los alquileres como ocurre en otras comunidades autónomas. Nosotras queremos una ciudad respetuosa con los vecinos, que son los que residente todo el año en la ciudad y la mantienen. Los técnicos municipales ya están trabajando en ello, analizando propuestas. Pero también es fundamental lo que haga el Principado. Está pendiente el debate de la tasa turística, y qué soluciones plantean tanto el gobierno regional como el estatal para la vivienda.

–El comercio está centrando el debate tras saberse que desde 2001 ha cerrado casi medio centenar de negocios.

–El sector ha vivido en estos años un cambio en las pautas de mercado. Cambia Avilés siempre ha apostado por un comercio de proximidad tanto en el centro como en los barrios. Una ciudad sin comercio no tiene vida, y habrá que poner en marcha todas las políticas que se pueda para intentar ayudar y que mejore, para afrontar esos cambios y adaptarse al incremento del turismo. Para ello es fundamental contar siempre con la participación de los agentes implicados.

–Avilés sigue pendiente de la ejecución de grandes infraestructuras. ¿Que papel va a jugar su partido desde el gobierno?

–Primero, es fundamental que haya un gobierno progresista, estable y cohesionado en España. Las fuerzas políticas que estamos en Sumar vamos a presionar todo lo posible para que los proyectos de grandes infraestructuras se desarrollen y desde aquí no vamos a escatimar esfuerzos.