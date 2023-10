El PP de Castrillón denuncia la "situación crítica" que hallaron en el Ayuntamiento

Satisfecho por lo completado y crítico con la herencia recibida. El Alcalde de Castrillón, el popular Eloy Alonso, realizó ayer un balance de los primeros cien días de gobierno en el que no perdió la oportunidad de enumerar algunos "aspectos críticos" del Ayuntamiento provenientes del mandato anterior con el tripartito de IU, PSOE y Podemos. Al atasco de más de 400 licencias en la Oficina Técnica, las más de 1.600 facturas sin pagar y 1.200 expedientes de tesorería sin recaudar sumó Alonso la incorporación de puestos clave en el organigrama municipal sin cubrir como el interventor, un técnico de contratación y otro de disciplina urbanística, ya contratados. "Nos hemos encontrado el Ayuntamiento en una situación muy crítica y con un atasco importante para sacar adelante los contratos.

No obstante, no perdió la oportunidad de proclamar su satisfacción por el "acuerdo programático" alcanzado con Vox para dar estabilidad al gobierno, "que ha sido muy positivo", igual que el organigrama de trabajo de los populares "muy reducido y operativo", con el que, agregó, "no hemos parado de defender los intereses de Castrillón".

También se refirió el regidor en su balance de los primeros cien días de gobierno a la "gran reactivación cultural" que se ha notado en el concejo, igual que "los festejos desbloqueados como el Festival Longboard" y el hecho de que ya estén trabajando como equipo de gobierno en asumir el alumbrado de Navidad para que los comerciantes puedan dedicar sus esfuerzos a otras labores.

Como planes inmediatos, anunció un programa de mantenimiento "importante" en el concejo y la posibilidad de replantear la apertura del vaso pequeño de la piscina municipal. Con la incorporación del tesorero, expuso, podrán comenzar a diseñar las cuentas de 2024 y unas ordenanzas pensadas para "aminorar la carga fiscal" a los ciudadanos.

Antes, en el pleno del viernes, desde las filas de la oposición tuvo que escuchar las críticas del PSOE e IU por haber tumbado iniciativas que venían del anterior mandato.