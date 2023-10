Guía para enamorarse de Avilés

Sacarse una espina clavada. Así resume Manuel Gutiérrez Claverol el recorrido por la historia, calles, museos y curiosidades de Avilés que ha derivado en una Guía Total Turística y Monumental de una villa "que enamora", cuenta el doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, docente y autor de más de una veintena de libros. El suyo ha sido un arduo trabajo de dos años en los que el también articulista de LA NUEVA ESPAÑA salda una deuda pendiente tras publicar también una guía turística sobre Oviedo y otra sobre Gijón. "Me faltaba el vértice de ese triángulo", aclara.

A lo largo de sus 186 páginas, el autor se propone dar a conocer los secretos que esconde la ciudad, más allá de su destacado papel industrial. Para ello fue imprescindible hacerse con importante información bibliográfica y dejarse seducir por los rincones de la villa: "Pateé Avilés de arriba abajo. Me fijé en los monumentos, en las fuentes, en todos los detalles y descubrí que es una de las ciudades más dinámicas de Asturias, que despegó de su inseparable pasado industrial", apunta Gutiérrez Claverol.

Lejos de ser una guía solo apta para turistas, el libro pretende acercar Avilés no solo a quien llega a la villa por primera vez, sino también a sus gentes, porque según cuenta el geólogo, "vivir en una ciudad no significa conocerla. Te das cuenta de que a pesar de que pasaste por delante de un monumento, de una plaza, no te fijaste porque ya lo tienes interiorizado. En este caso, creo que los propios avilesinos van a descubrir muchos ejemplos en los que nunca repararon", añade.

Las calles Rivero o Galiana a las que el autor dedica dos de los seis itinerarios que incluye la guía, "dejarán pasmados a todos los que vengan a visitar Avilés. Ni que decir tiene el casco histórico intramuralla, que es un viaje en el tiempo a la Edad Media", expone.

Sin embargo, a pesar de las joyas que oculta la villa, el autor lamenta lo desconocida que es para los propios asturianos, a quienes da un tirón de orejas por ignorar "lo que tenemos al lado de casa".

Sumergirse en los archivos históricos ha sido una constante en la vida académica del Gutiérrez Claverol en sus más de 40 años como docente en la Universidad, una metodología de trabajo que empleó para elaborar la guía y que le permitió descubrir el valor como fuente de información del Museo de Historia Urbana de Avilés, ubicado en la céntrica calle La Ferrería. "No lo conocía y quedé alucinado. Es una parada obligada", confiesa.

Incontables viajes en coche hasta Avilés, consultas con expertos y largas jornadas escribiendo ante el ordenador constituyeron la rutina del ovetense durante dos años. Un trabajo que para él "es un juego que me llena enormemente", recalca. La guía, con prólogo de Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, ahonda en todas las caras de la villa con seis itinerarios y cinco anexos en los que se desgrana la herencia arquitectónica que atesora Avilés como la iglesia de San Antonio de Padua o el Palacio de Valdecarzana; el arte escultórico; las fuentes, que en la villa alcanzaron el medio centenar; los museos y archivos sin dejar de lado las fiestas y eventos culturales.

Mención aparte merece la gastronomía de Avilés con Casa Tataguyo o Casa Lin como dos de las joyas de los fogones de la villa, sin olvidar el balneario de Salinas, en el vecino concejo de Castrillón –sin salir de la comarca avilesina– y sus privilegiadas vistas al mar.

Con un glosario de términos para que el lector no se pierda en ninguno de los términos citados en la guía, la obra repasa también las fiestas imprescindibles como la del Bollo o el Descenso de Galiana, en la que la espuma toma por completo las calles del casco histórico.

Y si se trata de hacer noche, nada mejor que hospedarse en el Hotel Palacio de Avilés en plena plaza España. "Llama mucho la atención por la edificación y porque es un sitio precioso", indica Gutiérrez Claverol, para el que los parques con los que cuenta la villa son otro de sus grandes atractivos. "Es una maravilla en plena ciudad, con la parte francesa, la parte inglesa... dos estilos totalmente diferentes que son una preciosidad", añade.

El suyo es un trabajo exhaustivo acompañado de una amplia colección de imágenes que dibujan al Avilés más medieval, industrial y marinero... Desde los barrios obreros a la villa más noble marcada por la aristocracia.

Ovetense de nacimiento, Gutiérrez Claverol ahora siente que tiene algo de Avilés en sus venas. "No se me puede olvidar jamás. Siempre me gustó mucho venir y dar un paseo, tomar una cerveza. Es un sitio maravilloso con el que tengo un vínculo imborrable", sostiene. Y así es.