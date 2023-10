El futuro del Suárez Puerta enfrenta al gobierno bipartito y a la oposición

La remodelación del estadio Román Suárez Puerta avanza por la senda del enfrentamiento entre el gobierno bipartito de PSOE y Cambia Avilés (la confluencia de Podemos e IU) y los partidos de la oposición, PP y Vox. Los socialistas se han mostrado radicales: o el Avilés paga los 170.000 euros de deuda que aún tiene pendiente, o no habrá renovación en la concesión del uso del estadio y, por tanto, se frustraría su reforma. Cambia Avilés templa gaitas, e insta a iniciar negociaciones con el club. Los dos grupos de la oposición replican con contundencia: ya tendría que haber un acuerdo.

La ilusión que el Real Avilés ha generado en la ciudad, y que ha supuesto un incremento del número de socios hasta rondar los 2.100, camina pareja a la incertidumbre sobre la permanencia del equipo en el Suárez Puerta. Dentro de cinco meses finaliza la concesión municipal del estadio, para el que Diego Baeza, presidente del club, tiene un gran proyecto de reforma que depende de que se renueve dicha cesión. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, fue contundente en el último Pleno: o se abona la deuda, o nada. La portavoz de Cambia Avilés, Sara Retuerto, hizo una llamada a la negociación en la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, que atacó en el último al Gobierno por no estar negociando con el club de fútbol, fue ayer taxativa: "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. El PSOE mantiene una posición beligerante y su socio de gobierno trata de templar y dice que hay que hablar, y hablar, y hablar. Hay que hablar y hay que hacer. Si se está negociando, queremos saber el qué y en qué condiciones, para no llevarnos la sorpresa que nos llevamos con la ciudad deportiva, que los socialistas actuaron unilateralmente, ocultando información y acabó en Corvera".

El PP ha solicitado una reunión con Diego Baeza "para conocer de primera mano cuál es la situación, qué propone el club y si hay negociaciones o no con el Ayuntamiento", señaló Llamazares.

Vox Avilés, por su parte, aseguró "no entender la actitud del gobierno municipal con la actual dirección del Real Avilés cuando hasta el momento ha cumplido con todas sus obligaciones. El ultimátum que lanzó Campa con el pago de la deuda, no parece que sea la mejor manera de crear un clima adecuado para un proyecto deportivo que genera ilusión y retorno económico, pero desde el gobierno socialista insisten en poner palos en las ruedas". La portavoz, Arancha Martínez Riola, echó en cara a los socialistas la marcha de la ciudad deportiva en Avilés y remarcó que su grupo "es el único que pidió la comparecencia del presidente del Avilés para conocer en profundidad la problemática a la que se enfrenta el club".