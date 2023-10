La "marea verde" de la lucha contra el cáncer inunda el casco histórico

Faltaban pocos minutos para las once de la mañana y la organización de la III Marcha contra el cáncer en Avilés aún estaba inscribiendo a participantes. Los hubo de todas las edades, unos para correr y otros para camina, pero todos unidos con el mismo fin solidario: recaudar fondos destinados a ayudar a los pacientes, las familias y también a investigación.

"Todos queremos mejorar en la supervivencia contra el cáncer y el objetivo es alcanzar el 70% en 2030, además de asistir a las personas y familias que padecen esta enfermedad", señaló Carmen Fernández, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Avilés. "Estamos encantados de la gran solidaridad que tenemos en Avilés", añadió.

La plaza de España fue salida y meta de la marcha, que recorrió Rivero, el parque Ferrera, Galiana, La Cámara, San Bernardo, parque de El Muelle y de nuevo a El Parche. Dos vueltas si se corría y una si se hacía caminando. En total, cuatro kilómetros. "Menos mal que es pronto, porque con el calor que hace ya", decía María González actuando en calidad de portavoz de un grupo de amigas. "Yo perdí a mi padre, a mi madre y a mi marido de cáncer. Es terrible, por eso me emociona ver a tantas personas aquí. Nadie está libre de sufrir esa enfermedad y todos tenemos que ayudar", añadió. Una de sus amigas, Pilar López, quería acelerar el paso cuando iban por la calle La Fruta porque no se había inscrito previamente. "Llegué ayer de vacaciones, pero no me lo quería perder. En mi familia también sufrimos las consecuencias de esta enfermedad y participar en estas cosas es necesario para todos, para quienes lo sufren, para sus familias y para todo el mundo, porque todos podemos tenerla", afirmó.

Entre los participantes se encontraban la concejal de Salud y Mayores, Ana Suárez Guerra, y el de Deportes, David García, a los que se sumó el nuevo director general del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso. También había varios concejales del PP.

"Hoy es un día fantástico para concienciar y esta actividad aúna además dos características muy importantes, que son la salud y el ejercicio físico. Es fundamental impulsar y dar esa visión de hábitos saludables, intentando que entre los avilesinos se fomente la necesidad de cuidar su salud a lo largo de su vida", señaló Suárez Guerra.

Aquilino Alonso, director general del Sespa, incidió en la necesidad de abordar el tratamiento del cáncer "de manera integral. El objetivo que debe tener el Servicio de Salud y el conjunto del Gobierno del Principado es que cada paciente reciba el tratamiento que necesita teniendo en cuenta también las condiciones socioeconómicas, de tal manera que seamos capaces de llegar con el mejor tratamiento a todas las personas enfermas. Por eso es necesario trabajar y hablar sobre el cáncer, investigar para que a no muy largo plazo se convierta en una enfermedad crónica y curable en la mayor parte de los casos".