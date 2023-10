Fernando Vázquez Martínez lleva 13 años trabajando en Aguas de Avilés. Tras pasar por distintos puestos, actualmente es el capataz de la empresa mixta que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Mañana recibe de manos de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y arropado por sus compañeros y familiares un reconocimiento "por su implicación constante en la compañía, vocación de servicio, trabajo en equipo y compromiso con la seguridad laboral".

–Lleva más de una década trabajando en Aguas de Avilés, ¿cómo ha sido este periodo?

–Empecé mi carrera en Aguas de Avilés hace 13 años. Fue un cambio muy grande ya que venía de otro sector y desconocía cómo se gestiona el agua, por lo que el periodo de aprendizaje tuvo que ser muy rápido. Comencé como oficial en la ETAP de La Lleda y allí pude ir especializándome en varios aspectos. Después surgió la oportunidad de ser capataz y, sin buscarlo, es mi puesto actual.

–¿Y cómo ha sido para la empresa?

–El cambio en la empresa ha sido muy grande, especialmente tras las importantes inversiones que se llevaron a cabo para mejorar las instalaciones. Gracias a esto hemos mejorado mucho el servicio que proporcionamos a la ciudadanía.

–¿En qué consiste su día a día?

–Por un lado, hay intervenciones que programamos para mejorar el servicio y, por otro, las necesidades que van surgiendo. Este es un trabajo que no te permite programar todo al cien por ciento, ya que no puedes tener todo controlado, como por ejemplo una avería.

"Siempre he hecho mi trabajo lo mejor posible porque lo disfruto cada día"

–Garantizar el abastecimiento de agua potable exige atención y control continuos…

–El agua es clave para todo, se trata de un servicio público esencial. Por tanto, el trabajo de control, supervisión, mantenimiento y prevención no se detiene en ningún momento. En Aguas de Avilés trabajamos por turnos las 24 horas del día, todos los días del año, para asegurar un suministro de agua potable de calidad.

–Imagino que la prevención de riesgos laborales es fundamental en su trabajo diario.

–Sin duda. La prevención es uno de los pilares esenciales para la empresa y siempre está presente en cualquier actividad que realizamos. En nuestro trabajo es fundamental estar muy concienciado con la seguridad en todo momento.

–¿Qué situación vivida en estos trece años recuerda especialmente?

–Uno de los momentos más gratificantes e importantes fueron las obras en la cámara de llaves del depósito de La Lleda. Era un corte muy crítico, porque implicaba dejar de dar agua al 60-70% de la población durante muchas horas, así que buscamos las formas para seguir prestando el servicio el máximo tiempo posible. Tras estudiarlo con todo el equipo técnico, se proporcionó agua desde otros depósitos. Era una operación compleja, pero afortunadamente todo salió muy bien: pudimos realizar la obra y seguir dando servicio a nuestros clientes. Para mi fue importante porque todos en la empresa confiaron en nuestro trabajo y pudimos llevar a cabo lo que antes habíamos planeado con mucho detalle.

–¿Cuál es el proyecto o logro del que más se enorgullece?

–Yo creo y espero que esté por llegar. Si me pregunta por un objetivo que me ilusione, le diría que me gustaría que la red alcanzase un rendimiento del 90%, pero estoy seguro de que cuando lo logremos nos marcaremos un nuevo objetivo y nos pondremos a trabajar para conseguirlo.

–¿Alguna lección sobre el trabajo en equipo?

–Que es fundamental, pero eso ya lo sabía. He tenido la suerte de contar con un equipo en el que todos pensamos de la misma manera y mis compañeros me lo han puesto muy fácil. Tú vas y ellos te acompañan; es algo natural porque ya llevamos muchos años trabajando juntos y siempre nos marcamos los objetivos conjuntamente.

–¿Cómo se ha adaptado a los importantes cambios tecnológicos y las innovaciones en su área de trabajo?

–Siempre hemos contado con la tecnología y hemos trabajado con los máximos recursos posibles y con lo último en equipamiento. Es algo que te ayuda a ser mejor profesional, más eficiente, y además mejoras el servicio a la ciudadanía.

–¿Qué valores cree que debe tener un buen profesional?

–Ser lo más honesto posible con el trabajo y las personas que te rodean, reconocer los errores, aprender de ellos y mostrarlos: “Me he equivocado en esto, la próxima vez tengo que hacerlo de esta manera”. Compartirlo te permite aprender y que lo hagan también los demás.

–¿Qué destacaría de su empresa?

–Que se persigue la máxima implicación en todos los aspectos. En Aguas de Avilés no sólo tratamos de ofrecer el mejor servicio a todas las personas, sino que también llevamos a cabo distintas actividades en la ciudad para contribuir a mejorarla. Por ejemplo, todos los años realizamos una jornada de limpieza del río Magdalena, desarrollamos programas educativos en los colegios para fomentar entre los más pequeños el cuidado del agua y del medioambiente y colaboramos con distintas asociaciones de Avilés, como Cruz Roja o Secretariado Gitano. Son actividades buenas para la comunidad, ya que al final a quienes estamos ayudando es a nuestros vecinos y vecinas.

–Enhorabuena por el reconocimiento que recibe mañana. ¿Cuál cree que ha sido su contribución más significativa en la empresa?

–Muchas gracias. Diría que acompañar a mis compañeros y compañeras en todo lo que he podido. Me gusta estar muy atento y pendiente para poder adelantarnos a los cambios y adaptar las jornadas de trabajo a las prioridades que nos vamos marcando o a las necesidades que surjan.

–¿Qué significa personalmente para usted recibir este reconocimiento?

–Es un orgullo y estoy muy agradecido. Siempre he hecho mi trabajo lo mejor posible porque lo disfruto cada día. Y agradezco toda la confianza que tantas personas han depositado en mi trabajo, dándome la oportunidad de poder mostrarlo. Si no me hubieran dado esa responsabilidad y confianza no hubiese sido posible.