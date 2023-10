El casco histórico de Avilés, plató de cine para escolares

Un plató de cine improvisado. Así se despertó el casco histórico de Avilés, en el que las cámaras y los móviles estuvieron al servicio de los futuros actores, directores y guionistas que ayer se echaron a las calles para empezar a rodar los cortos con los que participarán en el apartado "Avilés Acción 72 horas", una iniciativa dirigida a escolares lanzada por el certamen nacional de cortometrajes de Avilés que se celebra del 7 al 14 de octubre. Desde las 9.00 de la mañana los alumnos de Secundaria del colegio Santo Ángel, el colegio Principado, el instituto Ramón Menéndez Pidal y el colegio San Fernando empezaron a plasmar sus ideas bajo la atenta mirada de David Rodríguez, director, editor, guionista y programador de la cita avilesina con el cine, que no dudaba en echar una mano a una cantera que "viene pisando fuerte", según destacó.

Temática social, suspense o documentales fueron algunas de las propuestas que empezaron a tomar forma ayer en la calle de La Fruta o la plaza de El Parche. Escenarios en los que se dejó ver desde Jason de "Viernes 13" o videojuegos que dan el salto de la consola a la vida real. "Todo lo que sea explorar nuevas fronteras visuales es muy interesante. Es de las propuestas más curiosas que me he encontrado", añade el director, que destacó también al grupo de alumnos que ha optado por recoger en un documental la historia del kebab en Avilés. Propuestas novedosas recogidas por el objetivo de la cámara o del móvil, uno de los instrumentos más utilizados por los alumnos para grabar sus cortos. "Lo utilizan a diario y hay muchos que ofrecen una calidad de imagen que no tiene nada que envidiar a una cámara convencional. Eso sí, mientras graben en horizontal...", ríe Rodríguez.

Uno de los centros que no se pierde esta fiesta del cine es el colegio San Fernando, que solo apagó las cámaras por la pandemia. "A los alumnos les encanta, están muy motivados porque pueden contar sus propias historias y entender el cine desde otro punto de vista", cuenta Celia del Cueto, profesora de Plástica del centro.

Escribir, producir, rodar y montar un corto en tres días, un reto que los aspirantes a futuros cineastas asumen sin miedo. "Están más que a la altura", celebró Rodríguez.