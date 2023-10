Patricia G. Leiva, ingeniera: "Es preocupante que las niñas no quieran dedicarse a la ciencia porque es el futuro"

Dar visibilidad a mujeres líderes en Asturias y poner sobre la mesa a referentes para las profesionales del futuro. Con esta vocación empieza mañana el tercer Encuentro de Mujeres Inspiradoras. Una iniciativa impulsada por Patricia Gómez Leiva, doctora en Ingeniería Química y Change Leader de ArcelorMittal que aspira a hacer de la jornada "un espacio de encuentro para el liderazgo femenino".

El acto, en el que colaboran el Ayuntamiento de Avilés, la Casa de las Mujeres y el club The Impact Project, se celebrará a las 18.00 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés y contará como ponentes con dos nombres destacados del ámbito científico: Irene Díaz, catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo; y Catalina Hoffman, experta en estimulación cognitiva.

–Tercer encuentro de Mujeres Inspiradoras. ¿Con qué novedades espera sorprender?

–Volvemos con un enfoque completamente diferente, centrado en el ámbito científico y con dos grandes nombres como son Irene Díaz y Catalina Hoffman, que forman un buen tándem. Además, esta vez contaremos con una mesa redonda al final del encuentro.

–Dice que Díaz y Hoffman son mujeres inspiradoras para usted. ¿Hace falta más referentes para las nuevas generaciones?

–Es imprescindible que las niñas cuenten con mujeres de referencia, que tengan en quién fijarse. He dado charlas en el instituto de La Fresneda de la mano de Massteam para promover las carreras STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las niñas, y con Inspira STEAM también di sesiones en el colegio público de Llaranes y fue un baño de realidad; hay mucho por hacer porque las niñas no pensaban dedicarse a nada que tuviera que ver con la ciencia o la tecnología y eso es preocupante porque es el futuro.

–Referentes para las niñas y los niños ¿Qué papel juegan?

–Tengo una anécdota que me pasó en un instituto al que fui a dar una charla. Estaba contando mi trayectoria como evaluadora de proyectos en Bruselas y un niño me preguntó que qué había hecho con mi hijo mientras estaba fuera de casa. Mi hijo tiene padre, ¿si él estuviera contando su experiencia en Bruselas le habría hecho la misma pregunta? Me sorprendió y demuestra que también hay que educar en ese sentido a los niños.

–Usted sí eligió la ciencia...

–A pesar de ser una ingeniería, que a priori se asocia más a los hombres, en mi aula había bastante equilibrio en cuanto a hombres y mujeres durante los primeros años de carrera. De hecho, en quinto curso solo había dos chicos de 20 personas y me sorprendió. En una ingeniería industrial o de minas la tendencia sí puede invertirse y al final hay menos chicas.

–Eso en el ámbito universitario, ¿y en el profesional?

–En el mundo laboral siempre he estado en la parte más industrial y ahí sí que se notaba más que no había mujeres.

–Se habla mucho del techo de cristal ¿Está más cerca de romperse?

–Creo que queda mucho por hacer. Por mi experiencia nadie me ha puesto ninguna traba para llegar donde he llegado, pero a mi alrededor veo que a las propias mujeres les cuesta creérselo, no nos vemos capaces de avanzar y sufrimos el síndrome del impostor [sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales]. Conciliar con la vida familiar también a veces echa para atrás a la hora de asumir más responsabilidades profesionales. Creo que ellos no se lo plantean tanto.

–En el caso de Asturias, ¿cómo está el panorama?

–En mi caso, trabajando en ArcelorMittal hay muchos departamentos que ya están liderados por mujeres, hay jefas de área, responsables de producción... Es un avance que se ha notado mucho en los últimos años. Hay que seguir avanzando pero estamos en el camino.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–Cada vez que acabo un encuentro siempre empiezo a pensar en el siguiente. Me gustaría centrarme en las mujeres en el deporte o la música, salir de la parte más industrial o empresarial y cambiar de temática.