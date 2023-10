Empatía y escucha, claves para mejorar la relación con los hijos

Empatía, autocontrol emocional y tratar a los niños como personas con sus derechos y obligaciones. Esas son algunas de las soluciones aportadas por los progenitores, en su mayoría madres, que participan en el curso de "parentalidad positiva" que organiza el Ayuntamiento de Castrillón "para orientar a los padres y madres" y mejorar su relación con sus hijos, sobre todo en la adolescencia, pero también en edades más tempranas.

La catedrática de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo Raquel Amaya Martínez González es la coordinadora del curso. Considera que la escucha entre los adultos y sus descendientes "es fundamental porque ayuda a generar respeto y empatía, a poner límites y a respetar las normas". Destaca además que el taller que imparte en el local de Servicios Sociales de Castrillón es grupal y eso permite que las familias participantes "aprendan juntas la manera de aplicar las pautas".

Martínez González remarca que, ante un conflicto, bien sea en edad temprana o en la adolescencia, es necesario ser paciente, trabajar el autocontrol emocional antes de actuar con rapidez y "cuando las cosas estén calmadas, buscar el entendimiento". "No podemos trasladar nuestras carencias emocionales en esos momentos tensos, porque hay que saber que los menores copian mucho de los adultos, de ahí la importancia de trabajar con adultos y hablar de valores, del respeto que nos une a todas las personas, del desarrollo de la autoestima y de la seguridad personal, que vale para niños y también para adultos", reflexionó la catedrática.

Una asistente que prefirió el anonimato fue rotunda: "No sabemos vivir, no podemos estar constante diciendo ‘no’ a los críos, hace falta hablar relajados y tratarlos como personas, no como si fueran tontos por el hecho de ser niños". Marta Pueyo, otra de las madres, considera que la empatía y establecer límites que sean comprensibles por sus dos hijas, de ocho y nueve años, son claves para el buen entendimiento.

Gerardo Salas, uno de los pocos padres participantes, vinculó la escasa afluencia de varones a estos cursos –desde 2011 han tomado parte 148 madres y 40 padres– con los horarios de trabajo. "La educación y mejorar la relación con los hijos claro que importa a los hombres; con mi hijo de 16 años, ahí estamos negociando", concluyó Salas.