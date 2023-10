Avilés aplicará una subida fiscal selectiva de entre el 2% y el 4% para recaudar casi un millón de euros más

El presupuesto municipal de Avilés del año vigente –por valor de 79,6 millones– estuvo marcado por el incremento de los costes energéticos y el encarecimiento de los suministros y el del año que viene mantiene esa tónica. La inflación sigue siendo el principal condicionante en la elaboración de las cuentas municipales, como ayer se encargó de reseñar la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, al anunciar la propuesta de ordenanzas del equipo de gobierno bipartito que forman las izquierdas: el PSOE y Cambia (la confluencia local de Podemos e IU). Y como la carestía de la vida sube, la presión fiscal en Avilés irá en consonancia; porque para el tándem de gobierno lo que es irrenunciable desde el punto de vista ideológico es mantener el catálogo de servicios públicos, garantizar su prestación y calidad y asegurar que alcanzan a todos los segmentos de población independientemente de su nivel de renta.

El Ayuntamiento de Avilés prevé tener que hacer frente en 2024 a gastos por importe de 82,57 millones de euros y calcula unos ingresos de 81,60 millones; en consecuencia, el desfase es de 968.844 euros y según Ruiz "hay que actualizar los impuestos, tasas y precios públicos" –o sea, subirlos– "para mantener el equilibrio". Para recaudar casi un millón de euros más (hasta un total de 41,75 millones) se plantean subidas fiscales selectivas de entre el 2 por ciento y el 4 por ciento, si bien esa medida por sí sola será insuficiente y de ahí que la concejala también haya anticipado que también se trabaja "en la reducción de gastos". La edil ya ha trasladado la propuesta fiscal a los partidos de la oposición (el PP y Vox) para que la analicen y puedan formular aportaciones.

Una vez asumida la necesidad de aumentar la presión fiscal en 2024 para "equilibrar", según la terminología de Raquel Ruiz, los ingresos y los gastos, lo que el gobierno bipartito ha tenido en consideración es "repartir la carga entre las diferentes figuras tributarias para distribuir el esfuerzo". De ese modo, solo subirá un impuesto (el IBI) y en el capítulo de tasas y precios públicos habrá, de forma general, incrementos selectivos de entre el 2 por ciento y el 4 por ciento que no necesariamente afectarán a todos los conceptos gravados.

El pequeño comercio tiene un tratamiento excepcional en el plan fiscal de 2024 en el entendido de que atraviesa un momento delicado y es preciso apoyarlo. Cambia Avilés incluyó en la negociación previa al pacto de gobierno un punto referido al tratamiento favorable del comercio en las ordenanzas fiscales y llegado el momento de darle forma el resultado es la confección de un paquete de medidas –algunas ya adelantada en días pasados– que se concreta en lo siguiente: el regalo de dos horas de uso del parking municipal de El Atrio para quienes hayan hecho una compra por valor mínimo de 10 euros en comercios avilesinos (esta medida supone una merma prevista de ingresos de 40.000 euros para el Ayuntamiento), la exención del 50 por ciento de la tasa que cobra el Ayuntamiento por cambio de titularidad de actividades comerciales cuando ese cambio se da entre familiares y por jubilación (ahora se cobran 100 euros) y la exención del pago de la tasa de agua para aquellas pymes y autónomos que gaste menos de 21 metros cúbicos al trimestre y estén al día en los pagos a la Administración; esa bonificación se perdería si un trimestre se superase el consumo citado.

Para recaudar los 41,75 millones con los que el gobierno avilesino espera financiar más de la mitad del presupuesto de 2024 (el resto del dinero lo aportarán el Estado y el Principado vía transferencias), el bipartito propone subir el tipo del IBI del actual 0,006529 al 0,0068, lo que equivale a incrementar la recaudación en 519.000 euros. Para los contribuyentes (todos aquellos que tengan inmuebles en propiedad), esto supone tener que pagar un 2,77 por ciento más y el recibo medio pasará de los actuales 290,71 euros a 298,75.

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el de Construcciones (ICIO), la popularmente llamada "viñeta" y la plusvalía no sufren modificaciones y en todos los casos se mantienen las bonificaciones particulares existentes.

El IBI será el único impuesto que subirá, siempre en el entendido de que el gobierno avilesino de izquierdas suma mayoría absoluta de concejales en la Corporación y en consecuencia tiene la sartén por el mango por más que la oposición de derechas vote en contra del plan fiscal ayer anunciado.

En el apartado de tasas (tributos que se pagan por la utilización para beneficio particular de un bien público), según Raquel Ruiz "acumulaban más de cuatro años sin modificarse (algunas de ellas no lo hacían desde 2006) mientras que otras, como las de terrazas, estuvieron exentas en 2021 y para después reducirse al 33%, reducción aún en vigor". En el caso de los precios públicos (la contraprestación dineraria que el Ayuntamiento recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente), Ruiz indicó que "cabe recordar que en 2023 se aumentaron las bonificaciones en las actividades deportivas, en las actividades extraescolares y en los comedores escolares". Y con esas premisas, y "realizado un estudio para analizar la cobertura de los costes de los servicios municipales, las tasas y precios públicos se incrementarán como máximo entre un 3% y un 4%, en función de su coste, aunque la mayoría de ellas no sufrirán variaciones".

Tres tasas merecen capítulo aparte. En el caso de la del agua, la propuesta del gobierno avilesino es subirla un 2,6 por ciento, una cifra que se corresponde con el IPC de agosto pasado y que según el contrato firmado con la concesionaria, Aguas de Avilés, es la que debe aplicarse para actualizar los recibos. La tasa de basura subirá un 20 por ciento, en su caso por la adaptación del precio a la nueva Ley de Residuos. Y la tasa de terrazas hosteleras, se incrementará un 33 por ciento para devolverla a la cantidad que se cobraba en 2019, antes de desatarse la pandemia de covid; desaparecería de ese modo la bonificación que se introdujo par aliviar a los hosteleros en un momento en que sus ingresos habían caído por las restricciones sanitarias.