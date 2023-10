Irene Díaz: "Estamos fallando; hay menos científicas que cuando yo estudiaba"

Descubrir referentes femeninos que son líderes en sus ámbitos y compartir sinergias y experiencias de vida. Esta es la vocación del ciclo "Mujeres inspiradoras", un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, la Casa de las Mujeres y el Club The Impact Project, que celebró su tercera edición con éxito de asistencia y con un mensaje claro: la necesidad de que las mujeres se apoyen unas a otras y dar visibilidad a nombres propios llamados a ser un referente para las niñas.

La inteligencia artificial y la neurociencia fueron los temas estrella de la tarde de la mano de la matemática Irene Díaz y de la experta en estimulación cognitiva Catalina Hoffmann. El coloquio, dirigido por Patricia Gómez Leiva, directiva de ArcelorMittal, fue un punto de encuentro en el que las dos científicas intercambiaron impresiones sobre la realidad que vive su sector y el papel que juegan en él las mujeres, poniendo el foco en las niñas como futuras profesionales del mundo de la ciencia. "Siempre que voy a los colegios les digo a las niñas que no hay nada que no sean capaces de hacer. Tienen que experimentar y eso es algo que tenemos que fomentar en los más pequeños, animarlos a que estudien lo que quieran, porque no hay carreras de hombres y de mujeres, sino ganas de aprender sobre aquello que te llama la atención", explicó Catalina Hoffmann.

Despertar ese interés científico desde la infancia es uno de los puntos que también subrayó Irene Díaz, catedrática en Inteligencia Artificial. Expuso que la ciencia nunca "fue para mí un mundo de hombres". Sin embargo, ofreció un dato revelador sobre la falta de mujeres en los ámbitos científicos: "Es evidente que estamos fallando. Ahora, no es que haya pocas mujeres, es que hay menos que cuando yo estudiaba. Es preocupante que parte de la población no contemple dedicarse a estas profesiones".

El arte con perspectiva de género

Ayer comenzaron los talleres sobre igualdad para profundizar en la historia del arte con perspectiva de género, prestando a los personajes femeninos y a temas como a su papel en la mitología clásica y cristiana. Se imparten los miércoles hasta el 29 de noviembre en la Casa de las Mujeres.