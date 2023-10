Julio Rodríguez, central del Avilés: "Esto no ha hecho más que empezar"

Uno de los puntos calientes de esta temporada en el Avilés está en su defensa. Los blanquiazules no logran echar el cerrojo a su portería y en estos primeros cinco encuentros han recibido al menos un tanto en contra. "Tenemos que ir matizando cosas en los entrenamientos. A la larga vamos a ser un equipo más sólido y que transmita una mejor imagen". El que habla no es cualquiera. Julio Rodríguez, uno de los fichajes estrella del verano, ha aterrizado en el Suárez Puerta y, a pesar de que las cosas no acaban de salir, muestra confianza en el futuro. "Prefiero ver el vaso medio lleno. Solo hemos perdido un partido", apunta.

"Sí que es verdad que a nivel de resultados no estamos consiguiendo los puntos que queríamos, pero solo han pasado cinco jornadas. Esto no ha hecho más que empezar", explica Julio. El central mierense es consciente de que el inicio de temporada no está siendo el esperado, pero tiene un pensamiento positivo con el Avilés. "Hay mucho nerviosismo con el equipo, y es normal. El año pasado estuvieron a un paso de ascender y es normal que haya esa ambición y exigencia", explica el defensor, que cree que los blanquiazules no tienen todos los puntos que han merecido en este inicio de curso. "Si ves los partidos, no creo que haya un equipo de los que nos hemos enfrentado que haya generado más ocasiones que nosotros. Creo que puede ser una cuestión mental, de confianza", afirma.

En su última rueda de prensa Cañedo expuso uno de los problemas que tiene este Avilés: la falta de contundencia en ambas áreas. "Cuando te hacen gol o cuando no metes siempre se dice que falta esa contundencia. Creo que somos uno de los equipos al que menos ocasiones de gol generan, eso también es síntoma de que el equipo hace muchas cosas bien durante los partidos", expresa Julio, que hace autocrítica: "A veces nos falta esa pizca de determinación en determinados balones. También nos falta matar los partidos mucho antes, para no dejar el resultado abierto. Pero esto son cosas normales en un equipo que está en construcción", explica. Y es que, a pesar de realizar una gran pretemporada, la pareja de centrales aún se está conociendo.

Eso sí, Julio tiene fe ciega en el futuro de su nuevo equipo. "Vine con la idea de entrar con el Avilés en el mundo profesional, sino no hubiese firmado", afirma el mierense, que se vinculó con la entidad avilesina hasta el 2027. "El objetivo es claro y el club está haciendo todo lo posible para conseguirlo. Creo que tenemos un grupo muy bueno. Bajo mi punto de vista no hay un equipo mejor que nosotros pese a que no hayamos empezado con los puntos que esperábamos", indica el central, que cree que esta Liga es una carrera de fondo. Equipos como el Zamora o el Ourense empiezan a despegarse, pero al de la Cuenca no le preocupa en exceso. "Siempre echas un ojo a la tabla. Llevo muchos partidos en la categoría y he visto conjuntos que empiezan muy bien y que a mitad de año se atascan y al revés. Lo importante es la constancia", señala. Además, Julio destaca que el Avilés solo ha perdido un encuentro y que los empates que lleva cosechados "parece que no sirven, pero a final de año son puntos que se acaban notando".

Ahora, como el resto de sus compañeros, Julio tiene sus ojos puestos en el Cayón, rival al que se enfrentará el próximo domingo. "Todo el mundo te puede generar problemas. Tenemos la etiqueta de rival a batir y los rivales se preparan muy bien para medirse a nosotros. Muchos equipos a los que nos enfrentamos les sirve con el empate, por eso nos cuesta algo más", lamenta el defensa, que solo tiene un objetivo, hacerse con la segunda victoria de la temporada. "Ganar tiene que ser siempre nuestro objetivo. Nos pueden criticar por lo que sea, pero no porque no salgamos a por todas en cada encuentro. Ahora tenemos que intentar entrar en una buena dinámica, una de las que gana partidos", sostiene Julio, muy agradecido con que la afición se vaya a desplazar a Cantabria para animarles. Juntos buscarán sumar la segunda victoria del año y, poco a poco, remontar el vuelo.