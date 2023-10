Francisco Mellén saca a la luz material documental inédito de Pedro Menéndez

"La importancia de la figura de Pedro Menéndez es indiscutible y aún hoy queda mucho por descubrir sobre su persona". Con esta declaración de intenciones empezó ayer el historiador y fundador de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, Francisco Mellén, una conferencia pronunciada en Avilés sobre el célebre marino avilesino. Un acto que fue iniciativa de la asociación regional cultural sin ánimo de lucro Culturias.

El acto, presentado por Joaquín Santiago, vicepresidente de la asociación, sirvió para poner de relieve el legado de Pedro Méndez en Avilés de la mano de un hallazgo inédito presentado por Mellén: dos órdenes del marino en las que mandaba a Pedro de Solís, caballero de la Orden de Santiago, que fuera a La Florida, "nombrándolo primero tesorero de La Florida; y después, como alcaide y capitán del fuerte de San Felipe", cuenta el historiador.

Un documento que permanece en las manos de una familia de origen valenciano que reside en Oviedo. "Es una familia que, al parecer, cuenta con una colección de documentos sobre Pedro Menéndez; en concreto, este hallazgo pertenecía al difunto José María Ramírez Gómez, juez de Valencia", explica Mellén quien agradece a la familia del jurista que le hayan facilitado acceder al material. Una información que el historiador aspira a poder transcribir y publicar en cabeceras académicas.

Un material inédito fechado el 1 de agosto de 1571 "con el que no cuenta ni el conde de Revillagigedo", recalca.

Los trabajos se remontan a hace 6 años, cuando la familia ovetense quiso contactar con Mellén con el fin de que los documentos vieran la luz en forma de libro. "Hace años, con motivo del V Centenario de Pedro Menéndez di dos conferencias en Avilés para las que solicité a esta familia que me permitiesen digitalizar algunos de los documentos que poseen, pero solo me dejaron verlos", lamenta el historiador, quien no dudó en volver a llamarlos hace unos días para que le dejasen aportar dichos documentos a esta conferencia. "Quería que la gente viera que, en efecto, existen esos documentos nuevos y que no se conocen todo sobre el marino. Es una sorpresa para todos", indica.

Entre las curiosidades, el historiador destaca que los documentos incluyen la firma de Pedro Menéndez, al tiempo que asegura que tiene pendiente investigar sobre el origen de Pedro de Solís. "Tengo que averiguar si era originario de Corvera o de Salamanca", subraya Mellén.

Poner en valor la figura del ex gobernador de La Florida es una cuenta que a ojos del historiador Avilés tiene saldada. "Es uno de los mejores marinos del siglo XVI y una figura española reconocida internacionalmente", subraya.

El quinto centenario de Pedro Menéndez, conmemorado en 2018, es para Mellén la muestra de que el Adelantado de La Florida goza de reconocimiento en su tierra. "Ese año, gracias a las charlas ofrecidas para dar a conocer su historia, dio lugar a diez nuevos libros sobre el marino, tanto de tipo académico como en forma de cómic para llegar a los más jóvenes. Es una figura que a día de hoy aún sorprende", concluye.