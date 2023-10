Paquita, la estanquera infatigable de Salinas, sigue vendiendo tabaco a los 93 años

Con uno de sus "nietos" sobre las rodillas, su perro "Paco", Paquita Álvarez exhibe una sonrisa. En noviembre cumplirá 94 años. Mucha gente con su edad estaría tumbada en el sofá o quejándose, pero Paquita está hecha de una pasta diferente. Todos los días acude a su puesto en el estanco de Salina, para seguir al pie del cañón. "Para mí es un entretenimiento. No me gusta ver la tele y aquí me sigo sintiendo activa", explica. Y es que, a pesar de su edad, esta gallega de nacimiento y castrillonense de corazón, sigue trabajando como el que más.

"Yo soy gallega, pero con 18 vine Salinas junto a mi hermano, que era guardia civil", explica Paquita. Desde aquel momento, en el que aún se sentían los coletazos de la Guerra Civil, la estanquera se instaló en la que ahora ya es su casa. "Salinas ha cambiado mucho. Cuando llegue solo había tres chalés, que eran de ricos de Oviedo. Ahora ya ves, es un pueblo grande", explica. A pesar de todo ese cambio que han visto sus ojos, tiene claro que la esencia se mantiene. "El pueblo sigue siendo tan familiar como cuando llegué. Todo el mundo está dispuesto a ayudarte si lo necesitas. Me pasó en mi primer día y me sigue pasando ahora. La gente aquí es extraordinaria", asegura.

Paquita lleva toda su vida trabajando de cara al público. Primero tuvo un restaurante junto a su marido, fallecido hace más de veinte años. Rememora aquel tiempo en la hostelería como "el mejor recuerdo de mi vida". "En esa época fui muy feliz", señala la mujer, que se casó con 29 años. "Para la época, era casi una vieja", bromea. Eso sí, en el mismo restaurante ya tenía el estanco, algo que sigue manteniendo en la actualidad y donde ahora pasa la gran mayoría de días.

"Para mí es un gran entretenimiento. Aquí veo a la gente, estoy un poco de charla con todo el mundo y me entero de cómo están las cosas por Salinas", cuenta Paquita.

A pesar de tener la playa al lado o la posibilidad de quedarse en casa, ella prefiere ir a su puesto de trabajo. "A mí nadie me obliga a venir, ¡solo faltaba a mi edad! Hay días que me cuesta más venir, pero saco las ganas porque me encanta estar con la gente", comenta entre risas. "Es que en casa me aburro. No me gusta la tele ni estar sin hacer nada, estoy mejor aquí", añade.

Aunque roza los 94 años, Paquita vive sola. "Mis dos hijos me llaman todos los días, pero por el momento me puedo apañar yo sola. Se preocupan mucho por mí", señala la estanquera. Y lamenta que con la edad ha perdido movilidad en las piernas, lo que le dificulta su día a día. Además, según cuenta, la edad está empezando a afectarle a la memoria. "Me da pena. Hay veces que voy por la calle y un chaval se acerca a ayudarme. Le doy las gracias, pero le digo que si me vuelve a ver me salude, porque por desgracia yo no me voy a acordar", narra Paquita, que nota todo el cariño que le tiene Salinas. "Al final por aquí ha pasado todo el mundo. Desde las generaciones mayores hasta los jóvenes. Da gusto sentirse tan querida", afirma.

Tras la charla, Paquita vuelve a su silla, donde pasa las horas. Tiene 94 años, pero esta gallega, más de Salinas que La Peñona, ilumina su estanco con su vitalidad. Tras una vida de cara al público, la estanquera no puede estar en un mejor sitio que en el mostrador, su mostrador.