El PP y Vox de Avilés defienden más contención en el gasto para suavizar la presión fiscal

Las cartas ya están boca arriba en el tapete sobre el que se debe dar forma a la arquitectura fiscal del Ayuntamiento de Avilés para 2024. Conocida el miércoles la postura del gobierno de izquierdas (PSOE y Cambia, confluencia local de Podemos e IU), faltaba conocer la opinión de la oposición: el PP y Vox. El bipartito quiere subir el IBI y una selección de tasas y precios públicos entre el 2 y el 4 por ciento, además de un 33 por ciento la tasa de terrazas y un 20 por ciento la de recogida de basura. Las fuerzas de derechas aún no hablan de dar un "no" rotundo a un hipotético incremento de la presión fiscal, pero dejan claro que el problema no está en los ingresos municipales (insuficientes) sino en el "exceso" de gasto en que incurre el gobierno. Y así las cosas, se vislumbra difícil que el PP y Vox apoyen las ordenanzas fiscales de Avilés para 2024 si bien es cierto que el PSOE y Cambia no lo necesitan, pues tienen votos sobrados para aprobarlas.

"Llevamos cuatro años diciéndolo y lo repetimos en la última sesión plenaria, en el punto del debate de la Cuenta General: en Avilés tenemos un problema en la relación de ingresos y gastos del Ayuntamiento". Así se posiciona para el debate fiscal la portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares. La edil asegura que "se ha disparado el gasto corriente, pero no solo por la guerra de Ucrania o la subida generalizada de costes, sino que hay un añadido por los gastos improvisados y por los gastos superfluos e innecesarios del gobierno". "Desde el PP" –apunta Llamazares– "hemos venido diciendo que las necesidades de esta ciudad hacen que crezcan, y crecen de forma necesaria, la prestación de servicios que hay que dar a los ciudadanos. Cada vez tenemos más gastos, pero es que cada vez se crean más proyectos de gastos que no siempre están justificados y no se tienen en cuenta los ingresos del Ayuntamiento que, no sólo no crecen sino que menguan". "La pérdida de población implica que cada vez somos menos personas a contribuir, por tanto, si el gasto no baja tendremos que contribuir más; cada vez hay menos empresas en el municipio y aparentemente sin ninguna previsión de crecer en el corto plazo, con lo que cada vez hay menos ingresos a través de la recaudación empresarial; por tanto, la ecuación es sencilla: gastamos más, ingresamos menos, percibimos menos del Estado... El trabajo está en que hay que controlar el gasto, conocerlo bien y saber en qué gastamos; pero lejos de todo esto, la decisión del gobierno va a la parte más fácil y sencilla: que una vez más sean los ciudadanos quienes asuman el coste de su improvisación y sus despilfarros", concluye Llamazares. Arancha Martínez Riola, portavoz municipal de Vox, dice de mano que a su partido no le gusta la propuesta fiscal del bipartito de izquierdas y que están "muy alejados de nuestra idea de tasas, precios públicos e impuestos". Según la edil, "el equipo de gobierno coge ideas aportadas por Vox en años anteriores y las hace suyas, como es la bonificación en los precios del agua para el comercio, aunque seguimos viendo el agravio que supone la diferencia de precio entre el metro cúbico para los domicilios y el comercio". Por otro lado, continúa diciendo Arancha Martínez, "el argumentario para justificar las subidas fiscales nos parece una mera disculpa: si no tenemos capacidad para afrontar el gasto habrá que reducir los gastos superfluos y los gastos ideológicos de los que pueden ser rehenes por haber hecho un pacto de gobierno a cualquier precio". Las cuenta, según Vox, "se cuadran con gastos sensatos y que beneficien a toda la ciudadanía, no simplemente a chiringuitos y a sus amigos con contratos menores en los que siempre repiten las mismas empresas". Comienzan a llegar a los domicilios de Avilés los recibos para pagar el IBI del año en curso En paralelo a la apertura del debate fiscal que debe dar como resultado la aprobación del catálogo de impuestos, tasas y precios públicos que regirán en Avilés, el Ayuntamiento ha comenzado a girar a los contribuyentes los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al año en curso. En el caso de quienes tengan domiciliado en cuenta bancaria ese pago, se descontará del saldo en los próximos días. Del padrón del IBI para 2023 resaltan las siguientes cifras: se girarán 68.005 recibos y se espera recaudar 19.769.647 euros, con lo que el importe del recibo medio es de 290,70 euros. Según la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, los ingresos previstos en la cuota líquida del IBI para 2023 se recaudarán en el presupuesto de 2024 y, en este sentido, el objetivo de ingresos establecido en plan presupuestario para el periodo 2024-2026 sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles es de 20.012.000 euros en 2024, 20.673.000 euros en 2025 y 21.355.000 euros en 2026. Por lo tanto, para 2024 se ingresarían 242.353 euros menos de la recaudación prevista en el plan presupuestario. Para 2025, si se mantuviera de nuevo el tipo, esta desviación sería de 903.353 euros, por lo que se contempla subir el tipo para 2024 un 2,77%.