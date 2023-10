El Real Avilés usa una empresa valenciana de azulejos para cobrar a los abonados

Los socios del Avilés recibieron ayer un mensaje del club que les dejó descolocados: "Queremos informarle que el primer recibo del carnet de la temporada 23/24 se ha pasado entre el 2 al 6 de octubre. Dicho recibo viene por el nombre de la empresa Esmalcer S. L. Por ello, anunciamos esta situación para que estéis al tanto y no devolváis los recibos al no indicar que es el Real Avilés [la entidad cobradora]". Y es que, a la hora de cobrar la primera parte de la cuota de abonado del club blanquiazul la empresa que gira los recibos es Esmalcer S. L., lo que ha generado confusión entre los aficionados avilesinos. Por ello, desde la entidad avilesina han querido avisar de este hecho a sus abonados, para que no se asusten al ver un cargo bancario de una empresa que desconocen.

Esmalcer S. L. es una empresa propiedad de Diego Baeza, dueño y presidente del Real Avilés, que se dedica a la fabricación y comercialización de esmaltes y colores cerámicos; es decir, azulejos. La sociedad tiene el domicilio social en Valencia y es, eventualmente, la encargada de cobrar las cuotas a los abonados, según explicó a este diario la directora general de la entidad, Natalia González, "porque el club tiene las cuentas bloqueadas por culpa de la deuda acumulada con el Ayuntamiento de Avilés". Dicha deuda, que asciende a 170.000 euros, está siendo un quebradero de cabeza para el conjunto avilesino, ya que además de bloquearle las cuentas bancarias, obstaculiza la negociación para renovar la concesión del Suárez Puerta. Durante los últimos días se han producido acercamientos entre la entidad blanquiazul y el Ayuntamiento con el objetivo de cerrar el capítulo de la deuda y abrir el del convenio, pero sin mayores avances. Baeza tiene en mente realizar una inversión de 14 millones en el Suárez Puerta y quiere tener certidumbre respecto a las condiciones de uso del estadio; la falta de receptividad inicial del gobierno local de Avilés llevó al gijonés a asegurar que si no hay entendimiento tendrá que llevar al equipo a Corvera, donde en los próximos meses arrancarán las obras para la construcción de la ciudad deportiva del club.