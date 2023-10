Tayré, jugadora del Avilés, lo tiene claro: "Este es el año"

"Yo lo tengo clarísimo. Este es el año del ascenso". Tayré Fernández no lo puede dejar más claro. La central lleva enrolada en las filas del Avilés Femenino desde su creación hace tres temporadas y no duda cuando se le pregunta. "Esta temporada sí", asegura con énfasis. Y es que para la futbolista el gran arranque que han firmado las blanquiazules, que suman cuatro victorias en sus cuatro primeros encuentros, no es casualidad.

