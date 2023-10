El centro cultural Valey de Castrillón inició ayer con la proyección de la película "Mazinger Z Infinity" un mes dedicado al cine manga. Durante los siguientes viernes de octubre se proyectarán tres largometrajes más de este género nipón. Todas las proyecciones están programadas para las 19.00 horas en el teatro del equipamiento cultural y todas ellas son de acceso gratuito hasta completar el aforo de la sala.

El viernes de la próxima semana, 13 de octubre, se podrá ver "My Hero Academia. El despertar de los héroes", basado en una serie de historietas de Kôhei Horikoshi que comenzaron a publicarse en el año 2000 y cuya producción continúa en la actualidad. El viernes 20 se pasará "Guardianes de la noche: tren infinito", adaptación de la serie de historietas Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotôge que se ha convertido en la película de anime más taquillera de la historia. El ciclo se cerrará el viernes 27 de octubre con la proyección de "En este rincón del mundo", basada en la serie manga Kono Sekai no Katasumi ni, escrita e ilustrada por Fumiyo Kôno.