Pedro Menéndez, entre la historia y la fiesta

Pedro Menéndez revivió ayer por unas horas encarnado en el actor Pablo Castañón y volvió a pasear por las calles de Avilés como lo hiciera hace cuatro siglos con el fin de reclutar marineros para hacer las Américas. La villa se engalanó para la ocasión como cada año (y ya van 9) para servir de escenario a la recreación del reclutamiento del Adelantado de La Florida. Trajes de época, pandereteras y muchos curiosos se dejaron ver por el centro de Avilés en una cita impulsada por la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés que no se detuvo ni en pandemia y que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional en 2024.

El Parche fue el centro neurálgico en el que Pedro Menéndez se encontró con los artesanos, carpinteros y sastres, una plaza siempre concurrida en la que esta vez se levantó una mesa de reclutamiento "en la que puede alistarse cualquiera que quiera ser parte de la armada que el Adelantado está formando para descubrir el nuevo mundo", explicaba Pablo González, secretario de la asociación vecinal organizadora. Un espectáculo al que acompañó un buen tiempo más propio de la época estival y del que muchos disfrutaron helado en mano y pillando sitio incluso en el suelo para asegurarse buena visibilidad.

Aterrizar en Avilés para hacer turismo es también una buena ocasión para dejarse sorprender por un teatro improvisado en pleno casco histórico. "Vengo de Granada y me está encantando. Mira que para mí Andalucía es lo más grande, pero he visto a todas estas personas vestidas de época y no he podido evitar quedarme. Es muy bonico como decimos los granadinos", confiesa Encarnación Solana. Y de quien viene de fuera, a vecinos de Avilés de toda la vida a quienes igualmente la recreación dejó sin palabras. "Hacen unas cosas estupendas en Avilés. No sabía que se hacía esta representación cada año, y eso que vivo aquí", cuenta Cristina Hervás, que no dudó en sacar su móvil para grabar el reclutamiento.

La música tampoco faltó; en este caso corrió a cargo de las pandereteras de Eva Tejedor, que participaban por primera vez en la recreación: "Nos emociona poder colaborar porque es la primera vez que se añade algo de la tradición oral asturiana en la recreación, así que estamos muy contentas de que hayan contado con nosotras", subrayó Lucía Vidal.

Una vez reclutados cura, boticarias, parteras y costureras, la acción se trasladó al parque del Carbayedo, donde a los pies del emblemático hórreo que preside el lugar se escenificó otro de los momentos clave de la recreación: cuando Pedro Menéndez habló con los madereros encargados de construir las naves con las que llegaría a América. Una escena que amenizó la cena a los que poblaban las terrazas de la zona.

Hoy la fiesta continúa con los miembros de la asociación vecinal tomando las calles esta vez con novedades como el refuerzo de los figurantes del desembarco de Tazones y una comida renacentista. "Es una fiesta que llegó para quedarse", asegura Pablo González.