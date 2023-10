Sául Fernández: "Con el libro busco materializar una declaración de amor al Palacio Valdés"

Saúl Fernández, periodista y crítico teatral de LA NUEVA ESPAÑA, presentó ayer su libro "30 años de estrenos. Teatro Palacio Valdés" ("Orpheus Ediciones"), en el foyer del odeón, a rebosar. "Empecé a escribir en mayo del año pasado y terminé el 14 de noviembre de 2022, justo treinta años después de la segunda reapertura del teatro; el libro no tiene un orden cronológico, solo buscaba materializar una declaración de amor en el que todas las semanas de once de los meses del año soy un rato feliz", destacó Fernández.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, fue la encargada de presentar el acto. Habló de las bondades del teatro y elogió el trabajo de Fernández y su compromiso con el teatro. "Formas parte del Palacio Valdés", le dijo al periodista, a lo que el aludido respondió con sonrisa cómplice: "Como las butacas". Alonso felicitó a Covadonga Jiménez, jefa de la edición de Avilés de LA NUEVA ESPAÑA por "la apuesta por el teatro" en las páginas del periódico.

Jiménez, a la sazón prologuista del libro, se refirió a la obra "en la que se desmenuza los contenidos más destacados del teatro de todos los avilesinos" y de "lectura fresca y ágil" sobre la historia de un espacio que invita a sumergirse "en otros tiempos, en otras vidas" y al que denominó como "estrenódromo nacional", por la gran cantidad de estrenos absolutos hasta la fecha, 239. "En el libro faltan cuatro, se incluyeron todos hasta abril de 2023", apuntó Fernández.

El actor Carlos Hipólito, que hoy actuará con "El Proceso", expresó su alegría por estar en la que llamó "su casa", el Palacio Valdés. Hipólito participó en el primer estreno del teatro tras su reapertura con "La Estación" el 29 de septiembre de 1993. Y hasta la fecha ha actuado en muchas ocasiones en el odeón avilesino. Sobre el libro, dijo que es "entretenidísmo" y que "no solo es una sucesión de crónicas teatrales, es historia de la ciudad y Saúl, con su escritura, tiene una facilidad enorme de atrapar al lector".

Al final, Fernández detalló su estrecha relación con el teatro, desde los tiempos en que "no tenía un pavo" y no podía asistir a las funciones hasta que le tocó asistir a su primera rueda de prensa y se convirtió "en el hombre más feliz a este lado del río Tuluergo". "Podía ver teatro, podía disfrutar de ello y encima, me dejaban contarlo", recordó Fernández que mencionó a algunos de los actores que como Hipólito y Verónica Forqué, entre otros, brillaron en estos treinta años "en un teatro que tiene mucho que agradecer a Antonio Ripoll".