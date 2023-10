El Valey abre "Sin cerraduras": 26 obras realizadas por mujeres artistas

"Cuando entró al Valey me siento como en casa". Jaime Sordo no podía esconder ayer lo feliz que se encontraba. El cántabro inauguró la exposición "Sin cerraduras", una parte de la colección Bragales, que se podrá ver en Castrillón hasta el 25 de noviembre. En el acto estuvieron también presentes Jesús Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, y Rosa Rubio, concejala de Cultura, junto a medio centenar de curiosos.

"Desde 2016, mis colaboraciones con este concejo son anuales, como para no sentirme en casa", aseguró Sordo, quien dejó claro que su intención es que esa química dure mucho tiempo. La colección que presenta tiene unos cincuenta años de antigüedad, y todo comenzó cuando el cántabro empezó a hacerse con obras de arte, allá por 1970, en las escuelas de París o Madrid. "He vivido gran parte del arte que ha circulado tanto por España como fuera y esto es una gran representación de lo que he visto", expuso.

Sordo quiso recordar a Virginia Wolff, escritora británica y una de las grandes figuras del feminismo internacional, ya que una de sus frases es el hilo conductor de la exposición. "No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente", leyó el cántabro, que dijo estar muy en concordancia con la visión de la inglesa.

Alonso, por su parte, quiso destacar la figura de Sordo, al que calificó como una "figura singular y representativa del coleccionismo privado en España. El Regidor anticipó también que en los meses de febrero y marzo habrá otra exposición en el Valey, esta vez centrada en fotografías y esculturas.

"Lo que podremos ver desde hoy en el Valey son obras de 26 mujeres, artistas referentes del arte contemporáneo", indicó Rosa Rubio, que destacó la figura de Chechu Álava, artista de Piedras Blancas. "Siempre es de nuestro interés exponer el arte de nuestra tierra", añadió. El interés que genera "Sin cerraduras" se ve en que desde el Ayuntamiento ya han planeado visitas guiadas, según reveló la edil.

Raquel del Val, autora de Hidropesía y artista cántabra, no se quiso perder la exposición. "Mi obra me la compro Jaime hace ya tres años", explica la pintora, cuya obra está inspirada en el fondo marino y trata de representar a una medusa. "Hemos venido exclusivamente por la exposición. Ya conocíamos Piedras Blancas, es un lugar que nos gusta mucho, y poder acompañar a Jaime siempre es un lujo", confesó.