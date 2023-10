Cañedo, entrenador del Avilés: "Hemos sido muy superiores todo el partido"

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, no se mostró descontento con el juego de su equipo, pese a no haber podido lograr la victoria en una visita al colista que parecía propicia para ganar. "Creo que lo ha visto todo el mundo, tuvimos el control del partido, el Cayón no nos generó ninguna ocasión y nosotros tuvimos varias claras, pero el balón no entró y el resultado es el que es", dijo el técnico del conjunto asturiano.

El técnico añadió que "el fútbol nos está devolviendo menos de lo que estamos generando, en todas estas seis jornadas hemos generado mucho más que nuestros rivales en prácticamente todos los partidos". En cuanto a los cambios que introdujo en el once inicial del equipo avilesino, Cañedo explicó: "Habíamos planteado un partido diferente, con otro tipo de salida de balón y otras referencias arriba. A nosotros nos salió el encuentro que habíamos previsto en todo momento, pero no estuvimos acertados ante puerta". Por último, reiteró que "todos los jugadores de la plantilla están participando, todos tienen la capacidad para ello y tenemos muchas armas dentro y fuera del once".