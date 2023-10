Villa, la nueva joya de la cocina avilesina

Alejandro Villa acaba de aterrizar tras estar unos días en Puerto Rico y, sin apenas tiempo para deshacer las maletas, tiene que arrancar para San Sebastián. Y no, no es ni influencer ni multimillonario ni un cantante en gira. Este avilesino es chef de alta cocina y sus viajes están relacionados con su gran pasión: los fogones. Tras cruzar el Charco para cocinar en "La Pícara", uno de los restaurantes de lujo más conocidos de Puerto Rico, Villa competirá al lado de la playa de la Concha por hacerse con el premio a la mejor ensaladilla rusa de España. Entre viaje y viaje, regenta el Café Pandora, uno de los lugares de culto de la hostelería de la ciudad y que, aunque lleva veinticinco años abierto, ha vivido un giro de 180 grados con la llegada de Villa.

"Con 17 años decidí que quería estudiar cocina. No quise ni hacer la EBAU, y mira que mis padres me insistieron. Me di cuenta de lo mucho que me gustaba este mundo cuando, tras estudiar el grado superior de Cocina en Pravia, estuve trabajando en el Balneario de Salina", explica Villa. Por la experiencia que atesora, cuando alguien se sienta a hablar con el chef se sorprende de su juventud. A sus 28 años, el avilesino es –lo dicen los críticos– una de las grandes promesas de la cocina española. Su restaurante, el Pandora, ya ha obtenido durante dos años la recomendación de la Guia Michelin, paso previo a conseguir uno de sus grandes sueños, la ansiada estrella. "Es uno de mis grandes objetivos. Para mí sería un orgullo tremendo, porque sería la primera estrella de la ciudad. Para alguien como yo, que soy de aquí de toda la vida, sería super especial", asegura.

El Café Pandora lleva 26 años abierto, pero cuando Villa decidió hacerse cargo de los fogones revolucionó su filosofía. "Esto era una cafetería de las de toda la vida. Costó introducir el cambio, la verdad. Pero no me puedo quejar, ahora llenamos todos los días", explica el chef, que cuenta con la ayuda de sus padres para gestionar el restaurante. Su servicio apuesta por la calidad ante que la cantidad, por eso solo tiene hueco para 34 comensales. "Viene gente de Madrid y hasta de Puerto Rico. Nuestra especialidad son los pescados y los mariscos. Y no, no hacemos los típicos platos pequeñitos que se presuponen a la alta cocina", bromea el avilesino, siempre con una sonrisa de oreja a oreja.

Más allá de conquistar el premio a la mejor ensaladilla de España, Villa tiene en su mente objetivos ambiciosos para el medio-largo plazo. "Me encantaría abrir en Madrid un restaurante", confiesa. Eso sí, en su mente no está abandonar Avilés. "Quiero mantener las raíces, pero claro que me gustaría expandirme", explica. Prueba de su éxito está en su último viaje a Puerto Rico.

"Son clientes que han venido por aquí a probar mis platos y, por lo visto, les encantó. Allí me lo pasé espectacular. Estuve dos días cocinando y, lo reconozco, me costó volver", indica el avilesino, que volverá el año que viene a repetir la experiencia. Eso sí, espera que, si puede ser, con una estrella Michelin cosida en el mandil. El Bellingham de la cocina avilesina promete dar mucho que hablar.