Martínez Guardado, nuevo embajador del bonito de Colindres

El divulgador gastronómico avilesino Carlos Martínez Guardado fue nombrado el pasado sábado embajador del bonito de la localidad cántabra de Colindres. El acto reunió a 250 personas procedentes de 41 cofradías de cuatro países con motivo del IV Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, una celebración en la que Martínez Guardado acabó siendo protagonista por sorpresa. "A mi edad no pensaba emocionarme, pero lloré", cuenta al recordar un reconocimiento que pone la guinda a su periplo gastronómico por el Cantábrico, una andadura que este verano le llevó a probar hasta 65 elaboraciones distintas de bonito. El acto, al que acudió como miembro de la cofradía del Yumay, estuvo cargado de emotividad. "Me pusieron una beca y me dieron un diploma, a mí, que lo único que hice fue comer bonito", confiesa.