Vior: "Los padres han de saber el riesgo del uso del móvil, no es un juguete"

"Vemos muy importante que los padres conozcan los riesgos (del uso y abuso de las nuevas tecnologías) más que los adolescentes, han de saber que el teléfono no es un juguete, es una herramienta y su mal uso puede conllevar muchos problemas", reflexiona Alberto Vior, responsable de Participación ciudadana de la Policía Nacional, en una mesa redonda que compartió con varios especialistas de diferentes ámbitos sobre las nuevas tecnologías y el uso que de ellas hacen los menores. La mesa estuvo moderada por la concejala de Ciudad saludable, Ana Suárez Guerra.

"Jamás darías un chuchillo afilado a un niño pequeño porque sabes que la va a liar, empezarías con un cuchillo de plástico y le vas enseñando poco a poco, sin embargo, con las nuevas tecnologías le das el teléfono móvil a un niño con ocho años y no controlamos, no miramos lo que hace", añadió Alberto Vior, que advirtió además de un aumento de delitos "que comenten y no se dan cuenta y piensan: por una foto pensé que no iba a pasar nada...".

El psiquiatra infantil y adolescentes Aurelio Álvarez, insistió además que "el papel de los cuidadores, de los padres es muy importante". "Los padres tienen dos funciones: limitar el tiempo de uso y controlar el contenido adecuado a la edad y explicarles lo que están viendo", señaló Aurelio Álvarez, que advirtió además de que la Academia francesa de Pediatría ambulatoria no recomienda el uso de la pantallas para niños menores de tres años, "frente a lo que se observa en los parques". "Lo recomiendan porque no es positivo para el desarrollo de los niños", abundó antes de referirse a que las consecuencias del uso y abuso de las nuevas tecnologías "puede derivar en cuadros de ansiedad y depresión, ciberacoso,...". Por el momento, en su consulta, no hay menores que acudan exclusivamente por asuntos relacionados con las nuevas tecnologías, pero sí "se observa esa problemática por su mal uso".

Natalia Menéndez es la directora del IES Carreño Miranda, que este curso ha prohibido el uso de telefonía móvil durante las horas lectivas en el centro. Defiende que los móviles "generan no solo interferencia en las clases sino en diferentes ámbitos de la vida como la falta de socialización, por ejemplo, en los recreos".

La prohibición del uso del móvil en el centro persigue un objetivo: modificar el tipo de ocio en los recreos y que los chavales busquen otras vías de comunicación. "También queremos detectar alumnado que está solo en los recreos", indicó Menéndez, que ve necesario "reeducar" y luchar contra el déficit de atención que provoca el uso de móviles "y que puede derivar en la salud mental del alumnado".

La mesa redonda contó también con la participación de Edgar Fernández, técnico de Cruz Roja Juventud y Natalia Jiménez, técnica de Educación de calle.