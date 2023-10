"Menos pantallas y más playeros", la receta del doctor Terrados contra la obesidad infantil

Menos pantallas, y más playeros. Menos sofá, y más correr y saltar. Esta es la receta del doctor Nicolás Terrados para acabar con las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad en la infancia y la juventud, que ponen a España como líder en toda Europa con parámetros que se reflejan con nitidez en Asturias. El sedentarismo es el enemigo a batir. "Es triste, pero somos campeones de Europa por sedentarismo y tantas horas de pantallas", afirmó el especialista.

Casi el 24% de la infancia y la juventud tiene sobrepeso; y el 12%, obesidad. Es más, casi el 2% sufre una obesidad severa. Estos menores son, además, infelices, y la situación es más grave en el caso de las niñas. Estos son los datos que reveló ayer el director de la Unidad Regional de Medicina Deportiva, el doctor Nicolás Terrados, durante la presentación del segundo Estudio PASOS, que impulsa la Fundación Gasol con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD). El objetivo es investigar en profundidad los hábitos alimenticios y de actividad física en la infancia y la adolescencia en España.

Una de las conclusiones del estudio es que la causa principal de estos "terribles datos", en palabras de Terrados, es el sedentarismo, a lo que se suma una menor adherencia a la comida mediterránea, entendida como la más sana, en los casos de familias con menos recursos. La Fundación Deportiva Municipal de Avilés, a través de la Unidad Regional de Medicina Deportiva, participó junto con otros 13 centros en el estudio ámbito nacional, en el que participaron 72 personas investigadoras.

En esta segunda edición del estudio se incorpora el seguimiento a los participantes de 2019 (ampliándose así el rango de edad hasta los 19-20 años) gracias a la colaboración de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC). Para ello, entre 2022 y 2023 se han analizado los estilos de vida y la prevalencia de exceso de peso de la población española de 8 a 16 años y su evolución desde el año 2019 contando con la participación de 3.201 jóvenes de 120 municipos seleccionados en las 17 comunidades autónomas, y en colaboración con 245 centros de enseñanza de Primaria y de Secundaria, tanto en zonas urbanas como semiurbanas y rurales.

Nicolás Terrados: "Los niños y los jóvenes no se mueven, eso les hace sentirse peor y son infelices"

El estudio revela que en España el uso de pantallas electrónicas es muy superior a la media europea, tanto que Nicolás Terrados calificó la diferencia como "una burrada". Un mal que se debe corregir porque en muchos casos está en el origen del sedentarismo, que conlleva otras enfermedades.

"Hay una cierta obsesión de relacionar la actividad física con el deporte. La actividad física es también desplazarse al colegio caminando, subir las escaleras o jugar", aseguró Terrados.

El doctor, especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, puso un ejemplo: "En un pueblo cuyo nombre no facilitaré, los niños cenaban patatas fritas con huevos y chorizos. No había ni un solo obeso. Aunque coman mucha grasa, la metabolizan haciendo ejercicio, corriendo y jugando, no con una pantalla de ordenador".

El estudio también revela que "los jóvenes y los niños sienten que tienen peor salud y también se sienten menos felices y más tristes que en 2019, cuando se realizó el primer análisis", señaló Terrados. Es cierto que por el medio hubo una pandemia, y que el doctor admitió que "no se sabe cómo ha podido influir, porque eso conllevaría un análisis más exhaustivo".

Con todos los datos recabados, Nicolás Terrados concluyó que "la obesidad y el sobrepeso tienen que ver con la nutrición, pero sobre todo con el sedentarismo, con que los niños y los jóvenes no se mueven, y eso les hace sentirse peor y por eso sufren una mayor infelicidad y tristeza".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés, David García, destacó el esfuerzo que se realiza desde su ámbito de responsabilidad y desde el educativo para inculcar en los menores la actividad física. Nicolás Terrados fue más allá y aseguró que no es suficiente con el esfuerzo que se realiza desde las instituciones y organismos públicos, sino que las familias tienen una enorme responsabilidad. "Hay que salir con ellos a caminar, a hacer excursiones, apuntarlos al deporte que les guste. Moverse con ellos", remarcó.