El PP denuncia "la opacidad del gobierno" sobre las obras de la plaza de La Merced

"En Avilés no hay ciudadanos y comerciantes de primera o de segunda. Denunciamos la opacidad y el oscurantísmo a la hora de tomar decisiones por parte de este equipo de gobierno". Así de contundente se mostró Esther Llamazares, concejala del PP en el Ayuntamiento en su reivindicación sobre la escasa comunicación entre el consistorio y los residentes y comerciantes de los alrededores de la plaza de La Merced, una de las zonas del centro de la ciudad inmersa en obras y punto elegido por Llamazares para hacer "unas reivindicaciones que ya son históricas, para favorecer el comercio de la ciudad", destacó.

La concejala instó al Ayuntamiento a "explicar el proyecto y duración cuando se hacen obras de estas características, ya que se tomaron medidas tardías y como siempre, hemos interrumpido la actividad de los comercios y la hostelería durante el verano", añadió. Una de las peticiones que los populares han llevado a pleno es dar a conocer con detalle los tiempos y condiciones en las que se van a ejecutar "obras como las que se están realizando aquí, porque es la única forma de que los hosteleros, comerciantes y autónomos tomen decisiones adecuadas a la situación que se les plantea", indicó Llamazares. El PP no duda en señalar a la concejalía de Servicios Urbanos como responsable de no favorecer un diálogo con los comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona. "Hemos vuelto a pedir al concejal Pelayo García que se celebre el encuentro que demandan los vecinos, una reunión con el equipo de gobierno en la que pudiesen trasladar sus dudas y entender la situación a la que se enfrentaban y ese compromiso no se ha cumplido", subraya la concejala. A pesar de que la sobras marchan según el plazo acordado, el PP insiste en que "es un plazo que el Ayuntamiento transmite a la prensa, pero no se han reunido con vecinos, comerciantes y hosteleros que es a quienes tienen que dar explicaciones", explicó.