La Ucayc alertó ayer de una estafa por vía telefónica que han intentado realizar a, al menos, dos comercios de la ciudad. Según relataron desde la asociación de comerciantes, una empresa ha llamado a pymes avilesinas ofreciéndoles un curso de formación "obligado y bonificado" para prevenir y saber actuar antes situaciones de acoso sexual. "Explican que son medidas del Ministerio implementadas a raíz del ‘caso Rubiales’", detallaron desde la Ucayc, que confían en que ningún comerciante haga caso ante ese intento de estafa en el que le piden a los pequeños empresarios que abonen un coste no determinado para hacer frente al curso y que posteriormente "será bonificado". "Hasta el momento dos comercios que son sociedades limitadas, no autónomos, son los que nos han hecho llegar ese intento de estafa, no sabemos si habrá llegado a más", concluyeron desde la Ucayc.