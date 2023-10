Alicia Luna, guionista: "Si la inteligencia artificial escribiera cine, sería de peor calidad "

La guionista Alicia Luna (Madrid, 1963) –es coautora de "Pídele cuentas al rey" o de "Te doy mis ojos", título que le dio a ella y a Iciar Bollaín, su directora, el Goya correspondiente– ofreció ayer en el teatro de la Factoría Cultural una clase magistral que tituló "Las entrañas del guión de cine", una actividad incluida en el Avilés Acción Film Festival. Luna lleva casi un cuarto de siglo escribiendo películas. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de un bar del Carbayedo. Hace calor.

–Parece que hubiera más escuelas de guionistas que de novelistas.

–No estoy de acuerdo. Yo, de hecho, estoy tomando unas clases de literatura escrita: estoy en un taller de novela. Creo que las dos cosas se pueden aprender. Es verdad que para escribir guiones no necesitas saber usar la literatura de manera extraordinaria o, lo que es lo mismo, no creo que puedas escribir novela si no tienes gran manejo de los secretos de la literatura y si no eres capaz de encontrarle esa musicalidad textual a la historia de la que quieres escribir porque la novela, sobre todo, es esa musicalidad. La finalidad de guion es ser una película, pero yo defiendo que el guion es literatura y por eso tiene que estar bien escrito. Cuanto mejor domines tu lengua, más conciso vas a lograr ser y el guion va a ser mejor.

–Jaime de Armiñán contaba que ponía en sus guiones que "al entrar en la cocina olía a cebolla", pero en las películas no se huele.

–Hoy hemos hecho un ejercicio sobre eso.

–¿Este tipo de detalles hacen que los guiones de Armiñán sean literatura y los de un culebrón del mediodía, no?

–Para mí también lo son porque una obra de teatro casi no tiene acotaciones y también lo es. Luego si el teatro se concibe como literatura, me tienen que convencer de que el guion no lo es y todavía no lo han hecho. Un guion de Armiñán es literatura, pero también el que tiene muy pocas acotaciones de acción y no está excesivamente bien escrito.

–Insisto, ¿cómo se escribe lo que no se ve en pantalla?

–Lo hemos hablado en clase. Los pensamientos de los personajes, por ejemplo. Si el autor escribe "Huele a cebolla", los intérpretes no tienen más remedio que evidenciar que, efectivamente, huele a cebolla. Pasa igual con sus pensamientos.

–¿Qué pasaría si se matara a todos los guionistas?

–Pues que no habría cine. ¿Quién escribiría el cine? ¿Los ayudantes de dirección? Ocurrió en los inicios del cine: el ayudante escribía las acciones que había que filmar. Si se mata a los guionistas, no hay cine y si se los mata de hambre, como lo intentaron las grandes productoras, cada vez habrá menos guiones. Si la inteligencia artificial escribiera cine sería de peor calidad porque el programa no aporta emociones. ¿Que la inteligencia artificial es capaz de escribir emociones? No digo que no, pero los guionistas trabajamos con la capacidad de sorpresa y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Detrás de una inteligencia artificial siempre tiene que haber guionistas.

–¿La movilización de los guionistas norteamericanos se podría reproducir en España?

–No. El sindicato de guionistas en Estados Unidos es muy importante: nadie puede escribir un guion si no estás en la organización. Lo que dice el sindicato es lo que hacen todos porque el sindicato vela por el bienestar de todos los guionistas. Cuenta con provisión de fondos para que sus afiliados puedan pagar su día a día.

–Los guiones, a diferencia de las novelas, se suelen escribir en compañía.

–Muchas cabezas escriben mejor que una sola. Puedo escribir una historia muy bien y me puede salir muy bien, pero si hay más cabezas pensando en los mismos personajes se nos van a ocurrir situaciones más complejas, más sorpredentes.

–Antes de escribir guiones, se dedicaba a la promoción de películas.

–Lo dejé cuando pude vivir como guionista. Hubo un tiempo en que tenía otros trabajos para pagar las facturas porque con el guion no lo podía hacer, eso cambió después de que Iciar Bollaín y yo ganáramos el premio Goya por "Te doy mis ojos".