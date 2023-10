Anulan el despido de un trabajador que solicitó ser indefinido tras años de eventual

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado a la empresa Daorje, radicada en Avilés, a readmitir a un trabajador despedido que reclamó el carácter indefinido de su contrato, el último de muchos eventuales. El demandante, defendido por los servicios jurídicos de USO-Asturias, había formado parte de la plantilla de Daorje en diferentes servicios, enlazando varios contratos eventuales o por obra y servicio. El 21 de febrero de 2022, Daorje le comunicó al trabajador que Arcelor ha adjudicado el servicio en el que trabajaba en ese momento a otra empresa. Sin embargo, el demandante no fue subrogado para ese servicio, sino que siguió trabajando en Daorje en otras labores.

El 16 de marzo de 2022, y puesto que el trabajador consideró que su contrato ya no estaba ligado a una obra y servicio que no se prestaba, solicitó el carácter indefinido de la relación laboral y el derecho a ser subrogado a la nueva prestataria del servicio. Tras no haber acuerdo, procedió a la pertinente demanda contra ambas. Nunca se presentaron a la conciliación, pero justo antes, el 14 de junio de 2022, Daorje lo despidió. Ahora, el TSJA estima en su sentencia que ese despido es nulo; la Sala apreció indicios objetivos de que la extinción del contrato de trabajo del demandante pudiera obedecer a una represalia al trabajador por haber postulado el carácter indefinido de su relación laboral".