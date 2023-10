Qué es ser asturiano hoy

Lo que se vivió el miércoles en el teatro Palacio Valdés, tras el estreno de "El chigre menguante" fue una verdadera catarsis. De tal calibre que Maxi Rodríguez, su autor y director, hubiera podido salir a hombros, pero eso es una cosa que, de momento, no se estila a este lado del río Tuluergo.

Miren la foto que acompaña esta crítica: el odeón entero puesto en pie, el personal aplaude hasta romperse las manos a los cinco actores (y a su director y dramaturgo, por supuesto). Todos juntos acaban de cocinar más que requetebién la purga de los espíritus reunidos en el teatro avilesino. Porque eso es lo que Aristóteles entiende por "catarsis": la capacidad de redimir al espectador de sus propias y bajas pasiones. Y también de las altas. Y los de la compañía "Saltantes" –Alija y Vázquez son sus cabezas visibles– cumplieron los objetivos: salieron a escena, dijeron, los espectadores escucharon y cuando tocó volver a casa lo hicieron más sabios, aunque no sé si más felices.

La visión melancólica y, en consecuencia, meditabunda, del ser asturiano (se encuentre este donde se encuentre) tendía más al sobrecogimiento que al regocijo. Y, pese a todo, el público se rindió por completo a la propuesta escénica de una de las compañías asturianas más esclarecidas del momento, un momento que se alarga ya desde hace diez años.

Pero vamos por partes.

Si hubo catarsis (no lo duden) fue porque en la taquilla del teatro Palacio Valdés colgaron el cartel de "Agotadas las localidades" y eso, palabra, no lo he visto nunca cuando el espectáculo que se representa es una producción de este lado del Pajares (de verdad). Como las entradas eran sin numerar, el público –seiscientas y pico personas– corrió a pillar butaca como si fueran fans de Justin Timberlake en el Bernabéu. Precisamente, todo esto lo señalaron los propios actores (y, en consecuencia, el dramaturgo, en plena función): "Aquí nuestro teatro se programa aparte (Hecho en Asturias). Y en las películas y series de televisión para hacer de asturianos –o sea, pa facer de nosotros– nos interpretan otros". "El chigre menguante", claro, fue el primer estreno, de hecho, del ciclo "Hecho en Asturias".

Valga la redundancia.

El espectáculo de Rodríguez lo petó, y lo petó porque el dramaturgo mierense tiene el superpoder de escribir de eso que necesita entender el público que le lee (todas las semanas en LA NUEVA ESPAÑA) o acude a los teatros para ver sus cosas (además, de "El chigre menguante", "Porno" o "Los polvos melancólicos", no lo olviden). Y ese superpoder sólo lo tienen los grandes. Y Rodríguez, claro, lo es.

El planteamiento de "El chigre menguante" tiene un aire de programa de televisión: cinco actores sobre la escena, música en directo y reflexiones salpimentadas por pequeños "sketches" que casi casi eran descripciones etnográficas de los usuarios de los chigres. Hubo unos cuantos que dieron gloria ver (el de los lectores del periódico "de la casa" –Rodríguez y Mesa, en estado de gracia– transformado, por el talento de Varela en duelo de "spaghetti western" o el de borracho que intenta ligar acudiendo al porcentaje del agua y los cuerpos de los humanos).

Los cinco actores salieron a escena entregados a la defensa del canto melancólico y triste de la Asturias menguante: cada uno interpretaba a cinco actores que, como Garcilaso, se paran a contemplar sus estados correspondientes. Y hacen memoria. Y añoran los bares con tambor de Colón, los locales bajo la sombra de un castillete. Y tirando de ironía salvaje buscan el ser asturiano: lo de fuera es mejor que lo de dentro, nosotros somos minúsculos. Y así, el espectáculo se hace tragedia.