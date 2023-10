Ante el partido del domingo en el Suárez Puerta: Rabanillo, un asturiano para frenar al Avilés

Javier Rabanillo (Gijón, 27 años) llegó esta temporada al Guijuelo y se hizo con el puesto de portero titular de un equipo que ha comenzado muy bien la campaña, situado en quinta posición, en la zona de promoción de ascenso. El conjunto salmantino visitará el domingo (17.00 horas) el Suárez Puerta, un encuentro al que Rabanillo le tiene muchas ganas. "Me motiva mucho por la entidad del equipo y por jugar en un campo como el Suárez Puerta", dice.

El gijonés lleva con la actual cinco temporadas fuera de Asturias. La pasada, en el Talavera de la Reina, de Primera Federación; y las anteriores en el Sestao River y el_Barakaldo, donde estuvo dos cursos, siempre en Segunda Federación. Sus inicios fueron en el Llano 2000, donde pasó por todas las categorías inferiores, hasta jugar en el equipo de Preferente. Luego vinieron L’Entregu, Caudal y Marino, con el que logró el ascenso a Segunda B. En Guijuelo, donde es un fijo en el once, dice estar encontrándose muy bien. "Llegué avanzado el mercado y me estoy adaptando genial, me acogieron fantásticamente y estoy contento porque, además, desde que salí es la primera vez que me tocan los equipos de Asturias y se echa de menos la tierrina", cuenta el portero.

En su opinión, todo lo que está pasando con el Avilés en las últimas temporadas es "muy bueno para el fútbol asturiano": "Es muy positivo que exista un club como el Avilés, que es un histórico, es verdad que cuando me tocó enfrentarme a ellos iban un poco a la deriva, pero desde hace unos años lo están haciendo muy bien. Este proyecto es muy importante para la región".

El equipo salmantino es también un clásico de la antigua Segunda B y ahora intenta estar en la zona noble de Segunda Federación. "El año pasado salieron de los puestos de promoción en la última jornada, el objetivo, aunque no queremos decirlo mucho, es conseguirlo este año. Hay que ser ambiciosos y creo que hay plantilla para estar entre esos cinco primeros", explica.

En cuanto al inicio algo dubitativo del Avilés, al que le está costando colocarse en esa zona de arriba de la clasificación, el portero gijonés justifica que se trata de una categoría muy complicada: "La Segunda Federación es muy competitiva, pero el Avilés terminará estando ahí, es verdad que no han tenido un inicio fácil, pero es cuestión de tiempo que el Avilés esté en los puestos de arriba".

Para Rabanillo, los máximos favoritos a estar en esa zona noble y en la pelea por el primer puesto son, "además del Avilés, el Pontevedra y el Zamora, que también es un equipo muy fuerte y que está haciendo un inicio de temporada increíble". A partir de ahí, espera que el Guijuelo pueda estar "con los más fuertes". El domingo hará todo lo posible porque la sequía goleadora del Avilés dure un poco más, pero a partir de entonces quiere que les vaya muy bien a los de Emilio Cañedo: "Es muy importante que les vaya bien, dan buen nombre al fútbol asturiano y a los que salimos de él a otros sitios".