Saint-Gobain adelgaza plantilla en el área de parabrisas de la fábrica de Avilés: "Está quedando un talleruco"

La empresa Saint-Gobain propuso en junio del año pasado reducir la nómina de su departamento de parabrisas en Avilés, que funciona bajo la marca Sekurit, un 26 por ciento. Según su criterio, sobraban 42 personas por la reducción de ventas que causa el deterioro del mercado principal, los fabricantes de coches. Los trabajadores de la fábrica de La Maruca convocaron una huelga y la mantuvieron durante veinte días consecutivos (hasta mediados del julio siguiente). La dirección, entonces, renunció a llevar a cabo la regulación de personal que tenía pensado. Sin embargo, su prospección de futuro no ha cambiado: sigue sobrando personal. De entonces acá, según denuncian los sindicatos, "ha ido sangrando poco a poco el departamento hasta convertirlo en un talleruco", de tal modo que actualmente trabajan en Sekurit un 11 por ciento menos de personas que antes de la huelga.

El "sangrado" del que hablan los sindicatos se ha materializado, principalmente, a base de bajas incentivadas (despidos con indemnizaciones acordes), prejubilaciones y, sobremanera, traslados. Estos traslados los ha recibido sobre todo el taller de Glass de la propia Saint-Gobain. Pero no solo. Al menos en un caso, se ha producido un traslado a una sociedad que la delegación ibérica tiene en la provincia de Cantabria. A esto la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) lo llamó "ERE encubierto" porque, según esta formación obrera, "al no haber conseguido despedir el año pasado, lo están haciendo poco a poco".

El número de lunas construidos se ha reducido considerablemente en los últimos años.

La empresa llevó a cabo esta táctica de reducción de personal en la fábrica de Arbós, en la provincia de Tarragona, de tal modo que en 2020 planteó el cierre de su horno, dedicado, principalmente, a la fabricación de vidrio de automóvil. En Portugal, un año después (2021), la multinacional presentó el despido masivo de 130 personas. Se dio la circunstancia de que la planta portuguesa recibía vidrio base fabricado en el horno de Avilés. Es decir, que La Maruca "perdió un cliente". Lo que supuso el cambio de organización en la multinacional tuvo su eco en la fábrica de Avilés, que comenzó a producir parabrisas para vehículos de segunda mano (siempre lo había hecho para coches nuevos). Además, el número de lunas construidos se ha reducido considerablemente en los últimos años. La crisis del mercado del automóvil no levanta cabeza desde antes de la pandemia: no se venden turismos, no se hacen y, por tanto, el negocio aguas arriba (Saint-Gobain) se ahoga.