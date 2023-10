Izquierda Unida critica el desvío de más de 40.000 euros de la partida de "Dinamización del Conjunto Histórico de Raíces" a los que hay que sumar otros 93.000 euros de "Intervención en la construcción de la Mina de Arnao", a la partida de Festejos. Esto ha propiciado que un espacio como el yacimiento arqueológico de Gauzón se quedara sin actividad todo el verano y que las obras previstas en el museo, ya licitadas por el gobierno anterior y cuyo inicio estaba previsto este año, se hayan retrasado hasta enero de 2024.

“Para el gobierno PP-Vox, el turismo y más en concreto el turismo cultural no es una prioridad vaciando de contenido y de presupuestos dos de los enclaves más emblemáticos de Castrillón. Han sacrificado nuestro patrimonio y nuestro potencial turístico para hacer frente a otros gastos que ahora sabemos, irán destinados al alumbrado navideño”, señalan desde la coalición. Y añaden, respecto al alumbrado, de cara al conjunto del municipio, los vecinos de Castrillón "no verán nuevas calles iluminadas, como habían anunciado a bombo y platillo el gobierno PP -Vox. No habrá más iluminación, ya que espacios como el entorno del Monasterio de la Merced o Pillarno, que el año pasado contaban con un mayor número de motivos, verán reducida su iluminación, aunque si un mayor gasto para las arcas municipales".

Desde IU recuerdan que siempre han defendido que el alumbrado navideño debe ser un gasto" comedido, responsable y compartido" con el tejido comercial de las localidades, a través de Castricom, potenciado con otras iniciativas promovidas por "entidades asociativas, vecinales, culturales, educativas y sociales del concejo, que en los últimos años han contribuido con proyectos innovadores, participativos, respetuosos con el medio ambiente y económicamente sostenibles" Algunos ejemplos de estas iniciativas son las decoración con materiales reciclados realizada por la AVV de San Martín de Laspra o Arnao; la participación la comunidad educativa en la cabalgata de Reyes a través de las AMPAs; o el proyecto de las Salguerinas en el medio rural, entre otras.

"El Ayuntamiento no puede volver a tener que pagar facturas ingentes de iluminación navideña como las que encontramos en 2007 cuando accedimos al gobierno de Castrillón, momento en la que había pendientes facturas por importe de más de 200.000 euros. Y menos, hacerlo a costa de detraerlos de proyectos tan importantes como la restauración de la Mina de Arnao o la dinamización del Castillo Gauzón, enclaves que reportan al municipio y al comercio y hostelería local ingresos indirectos como consecuencia de su dinamización turística", concluyen desde IU