La peatonalización del centro crispa al comercio en Avilés

El comercio en Avilés no parece estar libre del panorama que azota a otros sectores clave en la economía, marcado por la inflación, la venta online y los estragos de la pandemia que aún colean. Frente a las voces que señalan la peatonalización del casco histórico como uno de los responsables de la caída de ventas en los negocios de la zona, hay quienes apuntan al comercio online como un aliado al que aún hay que adaptarse, principalmente el pequeño comercio que pugna por mantenerse al tiempo que abraza las bondades de la digitalización. En estos primeros cien días de gobierno municipal encabezado por PSOE y Cambia Avilés, los representantes del comercio en Avilés, el Ayuntamiento y las formaciones políticas con representación en el consistorio valoran de los cambios que ha sufrido el sector y lo que aún queda por hacer.

La mesa del comercio celebrada el pasado 3 de octubre presidida por la concejala de Hacienda, Comercio y Turismo, Raquel Ruiz y en la que estuvieron presentes entidades representativas del sector para abordar los asuntos de interés comercial fue un primer avance en el que se determinaron los proyectos a ejecutar en 2024. "Estamos esperando a que todo se ponga en marcha, pero lo que tenemos claro es que las obras para peatonalizar el casco histórico de Avilés han perjudicado a las ventas de la plaza de abastos. A esto se suma las restricciones para acceder al centro en coche y los aparcamientos eliminados. Solo hay que ver las cadenas de supermercados, lo que más se valora es que tengan parking", indica Hugo Martínez, gerente del edificio.

Juan Manuel Ferrero presidente de los comerciantes de la plaza de abastos y responsable de una pescadería ubicada en el edificio señala la acuciante bajada de ventas que han experimentado los puestos y se suma a la reivindicación de Martínez, poniendo el foco en las obras realizadas en el centro. "La gente que viene de La Arena, San Esteban de Pravia o Soto del barco eran clientes que venían dos veces a la semana a comprar, ahora se cortan porque no tienen dónde aparcar", subraya Ferrero, quien destaca que durante el tiempo que duraron las obras "de cada 100 clientes perdimos 75 y eso lo sabe el Ayuntamiento", cuenta.

El verano acompañado del turismo parece haber dado un respiro a los comercios de la villa. "El turismo ha despegado de manera considerable y eso ha repercutido en el sector comercial. Demuestra que se están llevando a cabo buenas políticas para dar vida a la ciudad", apuntan desde la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC). La rebaja municipal en la tarifa del agua para los comercios avilesinos es una de las últimas medidas que celebran desde el sector, sin embargo, también ponen el foco en la peatonalización del casco histórico. "Demandamos garantías en la accesibilidad a las zonas comerciales en beneficio de todos. En la mesa del comercio solicitamos que se retirase el bolardo de la calle Emilio Rubín para la campaña de Navidad y confiamos en que nos escuchen". La venta online es otro de los puntos que señalan desde la UCAYC, "hay que verlo como una oportunidad no como sustituto de le venta física".

En el ámbito político sin embargo se muestran más bien escépticos y críticos sobre la gestión del Ayuntamiento en materia de comercio. "Más allá de anunciar medidas fiscales que no son reales no hemos visto nada más. Han anunciado como medida estrella las dos horas de parking gratuito en El Atrio, hablan de medidas para el comercio, pero no conocen sus necesidades y desgraciadamente, no dejan de cerrar establecimientos en Avilés", indica Esther Llamazares, concejala del PP en el Ayuntamiento.

En Vox van más allá y aseguran que "el comercio avilesino está herido de muerte, es un hecho", apunta Arancha Martínez Riola, concejala de la formación en el consistorio. Desde Vox señalan la pérdida de población, del poder adquisitivo y la peatonalización como causas de la crisis del sector. "Desde Vox hicimos un estudio sobre el impacto de la peatonalización y la falta de aparcamiento en algunas calles de Avilés y aportó datos muy reveladores. Se vio que las calles con más restricciones en el aparcamiento y más peatonalizadas tienen más locales cerrados", indica Martínez Riola.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Avilés valoran lo conseguido en materia de comercio en estos 100 días de mandato con la mirada puesta en el futuro. A las ventajas fiscales para apoyar al pequeño comercio como la tarifa reducida en el consumo de agua o el aparcamiento gratuito de dos horas en el parking del Atrio por comprar en el pequeño comercio local, desde el consistorio señalan los próximos proyectos que pretenden acometer para dinamizar el sector como la creación de una escuela virtual de formación para el comercio, la hostelería y el turismo.