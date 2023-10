La Cátedra de Cine de Avilés – Universidad de Oviedo presenta el próximo lunes, 16 de octubre, la I Jornada de Cine, Arte y Cultura “Gil Parrondo”, que incluirá, hasta noviembre, una serie de conferencias a cargo de profesionales y académicos, con objeto de profundizar en la figura y obra del director Gil Parrondo. En cinco sesiones, que tendrán lugar en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, con acceso gratuito hasta completar el aforo.

El programa albergará asimismo sendas clases magistrales, abiertas a estudiantes, aficionados y profesionales del cine, donde se profundizará sobre el trabajo de los profesionales de la dirección artística, de la mano de dos reconocidas directoras, Pilar Revuelta y Ana Alvargonzález.

La jornada inaugural, bajo el título "Cine, arte y Gil Parrondo: un maestro de los decorados", contará con la presencia de la hija del legendario cineasta asturiano, Ima Parrondo, y estará presidida por Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, junto a Diana Díaz, directora de la Cátedra de Cine.

El programa completo de la Jornada Gil Parrondo es el siguiente:

· Lunes, 16 octubre. 19.00 horas. Presentación de la jornada, con Yolanda Alonso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, y Diana Díaz, directora de la Cátedra de Cine. Mesa inaugural “Cine, arte y Gil Parrondo: un maestro de los decorados”, con Vidal de La Madrid (profesor catedrático de Historia del Arte, Universidad de Oviedo), Christian Franco Torre (director de la Filmoteca de Cantabria) e Ima Parrondo, hija del director. La sesión incluirá el visionado del documental “Gil Parrondo, la magia de lo efímero”, realizado por el director Óscar Sempere.

· Jueves, 19 octubre. 19.00 horas. Master class “Dirección de arte: soñar espacios para historias y cómo hacerlos realidad”, a cargo de la directora Ana Alvargonzález.

· Lunes, 23 octubre. 19.00 horas. Conferencia “La ciudad bajo los ojos de la dirección artística de Gil Parrondo”, por Enrique Meléndez, profesor de Historia del Arte, Universidad de Oviedo.

· Martes, 24 octubre. 19.00 horas. Master class “El diseño de producción en el cine: creación y desarrollo del espacio creativo”, a cargo de la directora Pilar Revuelta.

· Viernes, 3 noviembre. 19.30 horas. Conferencia “Gil Parrondo, el rigor en la decoración cinematográfica”, por el escritor y director Víctor Matellano. Clausura de la jornada.

Así, Gil Parrondo se convierte en el foco de interés de esta iniciativa de la Cátedra de cine, para abrir las actividades de la jornada al terreno formativo, de investigación y difusión sobre la dirección artística en el cine.

Al director asturiano Gil Parrondo se le considera una figura fundamental para la modernización de la escenografía para el cine en España. Fue el único director español en conseguir en su categoría dos premios Oscar a la Mejor Dirección Artística, por las películas “Patton” (1970) y “Nicolás y Alejandra” (1971).

Además de varios premios Goya, por “Canción de cuna” (1994), “You're the One (una historia de entonces)” (2000), “Tiovivo c. 1950” (2004) y “Ninette” (2005), todas dirigidas por José Luis Garci. También participó en otras superproducciones del Hollywood clásico tan conocidas como “El Cid”, o “Doctor Zhivago”, que forman parte del imaginario cinematográfico de generaciones de público.

Pilar Revuelta y Ana Alvargonzález

En el programa de la I Jornada GIl Parrondo de la Cátedra destaca la presencia de las cineastas Pilar Revuelta y Ana Alvargonzález, que ofrecerán sendas clases magistrales.

Como Parrondo en su día, Pilar Revuelta, directora artística y decoradora, ha sido la primera mujer española en obtener un Oscar en la misma categoría de Mejor Dirección Artística. Lo consiguió junto con Eugenio Caballero en 2007 por “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro. Revuelta ha trabajado con directores de la talla de Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Juan Antonio Bayona; en películas como “La mala educación”, “Los abrazos rotos”, “Un monstruo viene a verme” o “El embrujo de Shanghai”, entre otras.

Por su parte, Ana Alvargonzález tiene una dilatada carrera en el cine y en publicidad, como directora artística, diseñadora de vestuario y decoradora. Obtuvo el Goya por “Pa negre” (Agustí Villaronga, 2010) y ha trabajado con otros directores como Elías Querejeta, Carlos Saura, Vicente Aranda, José Luis Borau, etc. Así, forma parte del equipo de filmes como “El Lute”, “Incierta Gloria”, “La Celestina”, “La Noche oscura”, entre muchos otros, o en la serie “Juego de tronos”.