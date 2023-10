El PSOE denuncia el bloqueo municipal del PP: "Es un atasco sin precedentes"

"El Ayuntamiento está paralizado. Llevan meses de retraso y un atasco de facturas y licencias sin precedentes". Esta es la contundente y crítica valoración que desde el PSOE de Castrillón hacen de los primeros cuatro meses de gobierno municipal encabezado por PP y Vox. Un primer balance "nada positivo porque no hacen más que estancarse en el bloqueo ya que son todos nuevos, nunca vinieron por el Ayuntamiento y ahora lo están pagando con creces", asegura Iván López, portavoz de los socialistas en el Consistorio. Un bloqueo que hace "imposible construir en Castrillón, porque no avanzan con las licencias". A esto se suma la falta de transparencia que denuncian desde el PSOE en lo concerniente a la última propuesta en materia fiscal propuesta por el gobierno de Eloy Alonso, la subida de las tasas de agua, basura y alcantarillado. Una medida que según indicó el portavoz socialista "nos enteramos por la prensa de las meteduras de pata y propuestas del gobierno. Vendieron por todas las parroquias que iban a bajar los impuestos y el pasado lunes descubrimos que van a acometer una subida que afecta a todas las personas, a las que cobran 100.000 y a las que cobran 1.000 euros. Rechina un poco", agregó López, quien insiste en que el gobierno municipal no cuenta con la oposición, "que somos los que tenemos experiencia en el gobierno".

Por otra parte, el PSOE no duda en calificar el acuerdo entre los populares y Vox como "el pacto de la vergüenza", una alianza, añaden, por la que están "pagando unas consecuencias cuando no les hacía falta" y que ha acabado con los socialistas fuera de la Mancomunidad Turística de Avilés. "Es algo que no había pasado nunca, siempre estuvimos los tres partidos más votados y esta vez nos echaron. Todo para hacerle hueco a dos concejales de Vox", remarcó López, diciendo que Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, buscó el apoyo de Vox para "no tener que negociar nada con nosotros y contra los intereses del pueblo de Castrillón", recalcó. Las contradicciones del equipo de gobierno también fueron señaladas por la oposición al incluir, según afirman los socialistas, a Vox en un organismo que mide la calidad del aire de la comarca de avilesina y en Cogersa. "Metieron a Vox sabiendo que niegan el cambio climático", subrayó López La propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año presentada por el Ayuntamiento de Castrillón ya fue duramente criticada por Izquierda Unida que se suman al PSOE al mostrarse contrarios a la policía fiscal del gobierno presidido por el popular Eloy Alonso, marcada por la subida a las tasas de basura, agua y alcantarillado, a lo que se añade la bonificación del 95 por ciento de la plusvalía en las transmisiones y donaciones entre familiares de primer grado. A este respecto, el portavoz de los socialistas acusa al PP de que su "intención es beneficiar a unos pocos, a los que más tienen". Por su parte, Izquierda Unida también mostró su desacuerdo con las medidas presentadas por el Ayuntamiento en materia fiscal y no se cortan en decir que "PP y Vox gobiernan como pollo sin cabeza, tomando decisiones precipitadas y sin consenso". Por otro lado, el PSOE segura que, como ya hicieran en el pleno anterior, seguirán desarrollando una moción para que se abran los patios de los colegios los fines de semana y que se puedan utilizar las pistas deportivas de forma gratuita. "El objetivo es auditar la gestión del PP y Vox en el gobierno y ponerles frente a la verdad", concluyó el edil.