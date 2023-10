"No quiero sentir en el escenario que lo que estoy haciendo ya lo hice ayer en otro"

Luz Casal (Boimorto, La Coruña, 1958) presenta su último disco este próximo fin de semana (sábado 21, a las 20.30 horas y domingo 22, a las 19.30 horas) en el auditorio del Centro Niemeyer. Se trata de "Las ventanas de mi alma" y es el primer álbum que publica después de cinco años en barbecho. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Hola, ¿qué tal?

–Muy bien, pero, ¿cómo está usted?

–Bastante bien, sí, sí.

–¿Hablamos de su fin de semana estelar en Avilés?

–Sí, claro.

–Hacía mogollón que no programaban dos fechas seguidas en su pueblo.

–(Risas). Tiene su rollo, ¿no? Me da taco de satisfacción. Así que esperemos disfrutarlo al máximo. Vamos, con "disfrutarlo" me refiero a todos. Para mí lo más importante es que la gente lo disfrute, luego lo de nosotros es otro cantar, pero saber que la gente se lo pasa bien y se van a sus casas diciendo qué guay eso, es lo más halagador posible.

–Además, fue la que estrenó el escenario del auditorio del Niemeyer.

–Sí. Tenía dudas esta mañana [por ayer]: "Yo creo que fui la primera". Y es que, además, tirando de memoria, me acuerdo que siguiendo la tradición de un amigo mío, tiré una copa y la pisé porque, por lo visto, da buena suerte, bueno, en fin. Ahí fue cuando dije: "Si hice todo esto es porque había sido la primera". Aparte, con el Niemeyer tengo la memoria de haberlo visitado varias veces. Por ejemplo, la cúpula me la he subido mientras la estaban construyendo por una escalerita así estrechita.

–Hizo como Brad Pitt, cuando vino por aquí.

–(Risas) Sí, bueno, pero yo antes.

–Aquel primer concierto fue en 2011.

–Puede ser. Tendrá usted más memoria que yo. Por esta cosa de no mirar atrás, si no lo veo en mis notas... la verdad es que hay muchas cosas que se me olvidan. Creo que fue cuando la gira de "Un mar de confianza". No sé, bueno, pero puede estar acertado en esta fecha.

–Hacía cinco años que no tenía disco. ¿Qué pasó?

–No es la primera vez que tardo tanto tiempo en sacar uno nuevo, ¿eh? Entre disco y disco casi siempre he tardado mínimo tres años: menos entre el primero y el segundo. Siempre tres años, cuatro. "Un mar de confianza" tiene el récord. Estuve seis años sin disco. Vino después del éxito de "A contraluz", el que tenía las canciones de la película de Almodóvar y tal. Después, ya digo, me tiré seis años haciendo un disco. Nunca lo he lamentado y no lamento ser tan lenta. ¿Sabe? Es mi manera de trabajar: dejar que las ideas reposen para ver si eso es verdaderamente lo que quiero. Algunas veces he cambiado los textos, otras veces, aunque se quede la melodía, los ritmos, los tempos, son distintos. En "Las ventanas de mi alma" hay una canción, en concreto "Duele", que he tenido entre manos fácilmente desde el principio y debo de tener por ahí como cinco versiones diferentes. Y cuando digo "diferentes" es porque son diferentes completamente. Entonces, todo esto lleva tiempo, te entretienes y, bueno, tampoco yo tengo que cumplir con una fecha determinada.

–¿Cómo se siente más cómoda? Imagino que cantando, pero también escribe mucho.

–Son como dos maneras de ser y de estar. Una es en soledad, pero con los colaboradores que eliges y la otra está rodeada de un equipo, escuchando opiniones. La escritura y la canción son como dos formas de estar en la música. Y se complementan.

–¿Qué le dan los escenarios?

–En los escenarios se constata lo que significan las canciones para la gente y luego, la aventura de hacerlas. Siempre digo que alguien puede estar viendo veinte conciertos nuestros y se dará cuenta de que canto de manera distinta en cada recital. Y eso es una aventura, una aventura en la que unas veces tocas el cielo y otras tropiezas y esos tropiezos te sirven para aprender, para sentirte viva. No quiero sentir en el escenario que lo que estoy haciendo ya lo hice ayer en otro: yendo a la izquierda y luego a la derecha. Para mí eso es insufrible.

–O sea, que cada concierto suyo es único.

–Efectivamente. Con lo que eso conlleva de riesgo y satisfacción para los que son muy fieles. Muchas veces a toda esta gente que sigue y van a todos nuestros conciertos yo les pregunto: "¿Pero no estáis cansados?". Ysiempre dicen que la que tiene que estar cansada soy yo. Efectivamente, esos pequeños detalles que tú añades porque te has fijado en la cara de alguien o porque el batería, Tino [di Geraldo], ha dado un golpe en el plato cuando normalmente ahí no lo hace. Cualquier cosa te sirve de incentivo. O de distracción. Y eso hace que la actuación sea distinta. La sensación que busco en un concierto es que yo misma pueda sentir que estoy haciendo algo único, que no solo la audiencia o el espacio han cambiado, si no que yo mismo estoy cantando de una manera que pertenece al hoy. Por eso cuando me dicen si estoy cansada de hacer "Rufino". Pues no, porque "Rufino", aparte de ser un personaje divertido y entrañable ya para mí, cada día lo canto distinto, pero esto no quiere decir que no mantenga el parecido, pero sí incluyo ese gesto que hace que se note que me estoy riendo de todo esto que estoy diciendo.

–¿Tocar en Avilés es distinto?

–Tengo que hacer un ejercicio de contención para no dejar que te abrume el recuerdo, de la última vez que estuve en Avilés: no la dejamos ir al concierto porque estaba con la cabecilla un poco así. Eso tengo que contenerlo porque una emoción de esas características te puede arruinar la mitad del concierto. Eso a mí me parece que no es bueno para la interpretación de las diferentes canciones que tengo. Luego la contención de estar en un espacio que, como usted decía, estrené, espacio del que conozco las tripas del edificio, todo este tipo de cosas. La cantidad de amigos que pueden acudir, de conocidos. Los conciertos van a ser un ejercicio de contención sentimental y emocional: quiero hacer dos conciertos poderosos, pero voy a tener cuidado de que la presencia de los que no están conviertan eso en un melodrama.

–¿Qué se acuerda de aquella adolescente de Raíces?

–Asturias está presente en mi vida, entre otras cosas, porque sigo teniendo la casa de mis padres. Y la tendré hasta el día en que me vaya al otro lado. Aquellos primeros 16 primeros años de mi vida tienen una importancia enorme: en la infancia, te formas y luego te vas puliendo. Cada vez que voy a Asturias tengo una avalancha de recuerdos. Está la dicotomía de mi familia –que es gallega–, con mi adolescencia asturiana. Es como tener dos padres y que te pregunten a quién quieres más. La capacidad de sentir amor por los orígenes es infinita: me siento tan asturiana como gallega.