"El gobierno PP-Vox se atrinchera en su gobierno en una actitud a la defensiva contra la oposición a quien ha dificultado su gestión desde el primer día aminorando los espacios de debate al reducir el número de comisiones y el tiempo de exposición en el Pleno, limitándolo a 5 minutos o limitando el acceso a la información solicitada por un tiempo determinado (5 días), en un proceso lento que exige muchísimo tiempo. También señalan un retraso a la hora de atender las demanda de información solicitada, que en algunos casos superan los 5 días establecidos", señalan desde IU.

La coalición denunció este domingo la "poca información que se traslada en las comisiones informativas donde no se nos ha informado de decisiones importantes en una actitud de oscurantismo y falta de transparencia" o la imposibilidad de acceder desde los ordenadores personales a la información, lo que obliga a realizar estas labores desde el Ayuntamiento donde solo hay dos ordenadores para cinco concejales y eso después de que Izquierda Unida, denunciara un trato de favor hacia los concejales del grupo municipal Vox, que contaban con un ordenador para cada uno.

Desde Izquierda Unida solicitan la posibilidad de contar con tablet u otros dispositivos similares para que los concejales y concejalas puedan trabajar independientemente de su ubicación, "lo que facilitaría el acceso a la información al que tenemos derecho algo a lo que el Alcalde se ha negado y recuerdan al equipo de gobierno, que los grupos de oposición en Castrillón no cuentan con asignación económica y que es el Ayuntamiento el que debe proveerlos de los recursos necesarios para hacer su labor de oposición y fiscalizadora".

Y añaden: "Si el PP no hizo oposición , IU si la hará y pedirá lo necesario para poder hacer su labor de la mejor manera posible. Han pasado los 100 días de rigor y esperan que les dejemos hacer y deshacer en silencio, mientras que ellos toman decisiones que van a tener consecuencias en el día a día de los vecinos y vecinas de Castrillón".

Nos parece grave, señalan desde la formación local, "que PP-Vox no reconozcan la salud económica del Ayuntamiento de Castrillón que se encuentra en el mejor estado de su historia, con cero deuda y un importante remanente. El problema de las facturas es puntual y se debió a las jubilaciones y bajas importantes que ralentizaron los servicios. Un problema puntual que puede suceder gobierne quien gobierne". A su modo de ver, el problema real económico "sería que no hubiera con qué pagar ni con qué acometer las inversiones necesarias y los servicios esenciales y en este caso problema no hay". Ahora, advierten, el riesgo es que con su gestión, "despilfarren lo que tanto tiempo ha costado conseguir con el esfuerzo de progresividad hecho hasta aquí".

Denuncian, asimismo, que por ejemplo en Urbanismo se han dejado paralizados todos los proyectos estratégicos y el único avance se ha producido en las obras menores como consecuencia de la puesta en marcha de las declaraciones responsables que hicimos desde el gobierno anterior Por último la portavoz del gobierno PP-Vox hace referencia a posibles negociaciones y "tendidas de mano" con el PSOE en los últimos meses que creemos deben hacer públicos, por eso de la transparencia y la obligación de informar a la ciudadanía. Desde luego Izquierda Unida no ha participado de dichas negociaciones ni se nos ha "tendido la mano", lo que nos preocupa mucho, tanto por parte del gobierno como por supuesto por parte del PSOE".