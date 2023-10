Los vecinos de Avilés llevan una semana preguntándose qué es lo que cuelga de la ventana del número 69 de la calle Rivero. Lo que parece un cuerpo envuelto en una bolsa de basura no deja indiferente a los que pasan por el casco histórico y alzan la vista preguntándose de qué se trata. Pelayo Fernández, residente en el edificio que tanto está dando que hablar tiene la respuesta.

"Los disfraces, la decoración... son mi pasión, solo que esta vez me vine arriba", confiesa el joven responsable de esta broma para algunos macabra, desde su portal, ese espacio que también ha sido ataviado con esqueletos, arañas y tumbas con motivo de Halloween. Un fan declarado del carnaval que en 2019 tuvo el honor de ser coronado rey del goxu y de la faba. "Fue brutal. Una de las mejores experiencias de toda mi vida. Encima, fui de mi cantante favorito, Freddie Mercury, mi abuela me hizo los disfraces, la corona, el joyerío... yo eso lo vivo", cuenta Fernández.

Esta vez, la temática nada tiene que ver con la música y eso es algo que le ha valido alguna que otra llamada de algún vecino a la policía. "Fue surrealista. Llegué de la playa y de repente me dicen que tengo a la Policía Local en casa. Me recomendaron que quitase la decoración de la fachada, pero en Navidad, bien que cuelgan papás Noel de las ventanas. No entiendo por qué lo mío es considerado de mal gusto", indica el joven.

Las redes sociales fueron en parte las responsables de que Fernández se atreviese a ir un paso más allá. Con Tik tok como fuente de inspiración, el joven junto a unas amigas y la complicidad de sus vecinos se arrancó a crear en una tarde la obra de la que todo el mundo habla. "Poliespan recubierto de una mezcla de papel de periódico, harina y agua, más cosas que tenía por casa y poco más", explica el joven.

Una vena creativa que explota en Carnaval, Navidad y Halloween y que tiene su origen en sus recuerdos de infancia. "Veía a mi primo disfraces con trajes superchulos, lo maquillaba mi madre en casa y eso me fascinaba", añade mientras enumera todos los disfraces que ha lucido años atrás, desde el sombrerero loco, hasta Eduardo Manostijeras o Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Creaciones fruto del trabajo que realiza junto a su abuela. "Es una máquina literal y metafóricamente. La tengo harta, pero se pone con ello y le quedan unos trajes espectaculares", presume Fernández.

Aunque aún no ha llegado Halloween, la cabeza de Fernández ya piensa en diciembre. "Aún no sé qué haré, pero la idea es decorar las cornisas al estilo europeo, pero tengo que darle alguna vuelta. Límite no tengo ninguno, solo los físicos que tiene la fachada", cuenta.